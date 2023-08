Peterica kot nerešljiva uganka

V nadaljevanju preberite:

V prihodnjih tednih bomo govorili predvsem o košarkarjih, ki so se odzvali klicu reprezentance, tokrat pa bodo v ospredju tisti, ki jih na reprezentančnih zborih selektorji in navijači po vsem svetu najbolj pogrešajo. Vseh nima smisla naštevati, nekateri, kot LeBron James, pa so reprezentanco že pred časom prečrtali. Izbrana peterica bi bila na parketu nerešljiva uganka.

Center: Nikola Jokić (Srbija)

Srbski orjak Nikola Jokić je najboljši košarkar na svetu. Po dveh zaporednih nazivih najbolj koristnega igralca v ligi NBA (MVP) so se ameriški novinarji naveličali glasovati za enigmatičnega Srba, ki podrobnosti iz zasebnega življenja ne želi razkrivati, Američane pa privlači prav to. Da bi upravičili svoj izbor Joela Embiida, so mu očitali, da Denver ni uspešen v končnici, Jokić pa jim je odgovoril na svoj način, s šampionskim prstanom.

V Srbiji so upali, da se bo letos vendarle odzval klicu reprezentance, ki ji je dal košarico že pred lanskim evropskim prvenstvom. Jokić jih je znova razočaral. Odločil se je, da bo poleti pozabil na košarko, in v domačem Somborju uživa v družinskem okolju, na lokalnem igrišču s kolegi igra košarko in skrbi za svoje konje. Na družbenih medijih navdušuje s posnetki, ko v trgovini kupuje plenice, priletna prodajalka pa mu ob vračanju drobiža reče: »Tako si visok, da bi bil lahko košarkar.«