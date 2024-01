Primož Roglič bo dobil krila

V nadaljevanju preberite:

Slovenski kolesarski as Primož Roglič se je po izjemnih osmih sezonah pri ekipi Jumbo Visma minulo jesen odločil za prestop k Bori Hansgrohe, vendar za nemško zasedbo pod tem imenom morda ne bo odpeljal niti ene dirke. Pred dnevi je v javnost pricurljala informacija o tem, da Red Bull pridobiva 51-odstotni delež v podjetjih RD Pro Cycling in RD Beteiligungs, ki sta v lasti ustanovitelja in lastnika edine nemške zasede v svetovni seriji Ralpha Denka. Prihod največjega proizvajalca energijskih pijač na svetu pa najbrž ne bo preobrazil le novega Rogličevega delodajalca, temveč tudi svetovni kolesarski cirkus.