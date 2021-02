Saša Lendero: Humor je postal malo bolj črn

V članku še preberite:



Saša Lendero je na slovenski glasbeni in zabavni sceni nepogrešljiva. Med drugim se lahko pohvali s šestimi samostojnimi albumi; najuspešnejši je bil seveda Ne grem na kolena z istoimensko naslovno skladbo, uradno priredbo grškega izvirnika. Prav tako so jo izbrali za vodenje kopice resničnostnih oddaj od Ljubezni na seniku in na deželi do Kmetije: Nov začetek ter The Biggest Loser Slovenija. Zadnja leta sta z življenjskim sopotnikom Miho Hercogom uspešna na nemško govorečem trgu kot producenta šlagerjev; zdaj skupaj nastopata tudi v licenčnem televizijskem šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko. Zaupala nam je, kako so potekala snemanja na Madžarskem, kjer je bila z njima hči Aria, pa tudi, kako se bosta soočila s pričakovanim velikim upadom dohodka.