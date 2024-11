V nadaljevanju preberite:

Znosnost lahkosti vsakodnevnega dviganja uteži smo teoretično izkusili s Petro Pavlič, medicinsko sestro in našo najboljšo tekmovalko v olimpijskem dviganju uteži. Olimpijske igre so zanjo nedosegljive, a njena ljubezen do težkoatletskega športa nikakor ne pojenja.