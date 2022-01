Švicarska družina na kolesih: Izbrali so tisto, kar jih osrečuje

V članku preberite:

Konec novembra je slovensko-hrvaško mejo prestopila petčlanska družina Thiesmann iz Švice. Pravzaprav jo je prevozila. Na kolesih. Oče Jörg in mama Asia namreč že od lanskega maja vsak na svojem električnem kolesu vlečeta za seboj kolesarski prikolici z najnujnejšo opremo in svojim naraščajem, petletnim Tomekom, štiriletnim Abelom in enoletno Manuko. Na poti od enega do drugega otroškega igrišča, kot so označili svojo avanturo, so po Evropi prevozili že dobrih 4000 kilometrov, še precej jih je pred njimi, preden bodo junija zapeljali kolesa v domačo garažo. Ker zima in sneg takšnim podvigom nista naklonjena, zdaj hibernirajo v Sloveniji. »Tu se imamo prav lepo,« pravita zakonca, ki bosta krmilo predvidoma v začetku februarja obrnila proti domu.