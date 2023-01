Makedonski kirurg obtožen prevare pri zdravljenju bolnikov s covidom

Državno tožilstvo v Skopju je vložilo obtožnico proti znanemu makedonskemu kirurgu Žanu Mitrevu zaradi prevare, s katero je domnevno zaslužil 1,6 milijona evrov. Mitrev je obtožen, da je pri zdravljenju bolnikov s covidom-19 nezakonito uporabil invazivno metodo hemofiltracije, zaradi katere sumijo, da je umrlo 24 ljudi, poroča mreža Radio Slobodna Evropa.

Po navedbah tožilstva so na njegovi zasebni kliniki Žan Mitrev v Skopju z metodo hemofiltracije pri več kot 280 bolnikih s covidom-19 zaslužili 1,6 milijona evrov. Če bo sodišče Mitreva, ki je lastnik klinike, spoznalo za krivega, bi ga lahko obsodili na zaporno kazen od enega do deset let.

Obtožnici se je pridružilo skoraj 300 oseb

Proti kliniki so prijavo na tožilstvo prve vložile družine osmih umrlih. Obtožnici se je nato pridružilo še 283 pacientov, ki jih je Mitrev domnevno oškodoval. Tožilstvo je vložilo obtožnico po tem, ko je preiskovalna novinarska mreža IRL lani objavila zgodbo o neetični uporabi metode hemofiltracije, invazivne metode prečiščevanja krvi pri zdravljenju bolnikov s covidom-19.

Novinarji mreže so skoraj dve leti preiskovali prijave 24 državljanov Severne Makedonije in Kosova. Ugotovili so, da so za zdravljenje covida-19 plačali po najmanj 12.000 evrov, za postopek hemofiltracije pa od tri do pet tisoč evrov.

Preiskava je pokazala, da so na kliniki postopek hemofiltracije med letoma 2020 in 2022 uporabljali brez dovoljenja državne agencije za zdravila in medicinska sredstva. Ugotovili so tudi, da je Mitrev med zdravljenjem bolnikov izvajal klinične preiskave filtrov za hemofiltracijo ameriške družbe Baxter. Po trditvah uvoznika izdelkov tega podjetja za Severno Makedonijo je na ta način poskušal filtre dobiti brezplačno v okviru sponzoriranih preiskav.

Po predvajanju dokumentarnega filma Nečista kri v produkciji IRL in makedonske nacionalne televizije MRT o praksi Mitreva so se oglasili tudi sorodniki drugih pacientov, ki so se zdravili na kliniki Žan Mitrov in so imeli dvome o zdravljenju covida-19.

Vodja državnega tožilstva v Skopju Gavril Bubevski je po poročanju makedonskih medijev sporočil, da je Mitrev že med preiskavo oktobra lani plačal milijon evrov varščine za garancijo, da ne bo pobegnil iz države, pred tem pa so mu avgusta odvzeli potni list. Tožilstvo je doslej opravilo pogovore z večino oseb, ki trdijo, da jih je Mitrev oškodoval.