Na območju Velikega Rogatca v Krnici je zdrsnil v globino

Na območju Velikega Rogatca v Krnici je planinec danes dopoldne zdrsnil v globino in se pri tem smrtno ponesrečil. Posredovali so reševalci gorske reševalne službe Celje in helikopter letalske policijske enote.



Planinca so dvignili z vitlom in ga prepeljali do Luč, kjer so ga prevzele pristojne službe, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji