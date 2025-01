Najstniku zaradi umora treh deklic 52 let zapora

Sodišče v Liverpoolu je danes najstnika obsodilo na 52 let zapora zaradi umora treh deklic v lanskem napadu z nožem v obmorskem mestu Southport na severozahodu Anglije. Napad je v številnih mestih v Veliki Britaniji sprožil množične proteste in nasilne izgrede, v povezavi z nemiri pa je policija aretirala več sto ljudi.

18-letni Axel Rudakubana je ta teden priznal, da je umoril tri deklice, stare šest, sedem in devet let. V napadu je bilo ranjenih še deset ljudi, med njimi osem otrok. V luči tega je priznal tudi krivdo za deset poskusov umora, posedovanje noža, proizvodnjo strupa ricin in posedovanje priročnika za usposabljanje teroristične mreže Al Kaida.

Sodišče pa mu je danes izreklo kazen 52 let zapora. Če bi bil v času napada polnoleten, bi dobil dosmrtno kazen, je dejal sodnik. Ocenil je še, da je malo verjetno, da bodo Rudakubano kdaj izpustili na prostost, poroča britanski BBC.

Pred branjem sodbe je 18-letnik dvakrat zmotil postopek, zaradi česar je sodnik vsakič odredil, da ga odpeljejo v sosednjo sobo. Po poročanju britanskih medijev je bilo v sodni dvorani prisotnih več kot 30 družinskih članov žrtev.

Rudakubana je 29. julija lani na poletni plesni delavnici na temo Taylor Swift v Southportu skupno zabodel 11 otrok in dva odrasla, ki sta skušala zaščititi otroke med napadom, v katerem so umrle tri deklice. Napadu so sledili nasilni izgredi v številnih mestih v Veliki Britaniji, ki so jih še dodatno podpihovale dezinformacije, da je bil napadalec islamist.

Med tarčami izgredov so bili mošeje in hoteli, v katerih so bivali prosilci za azil, izgredniki pa so požgali in izropali tudi več trgovin. Policija je v povezavi z izgredi aretirala več sto ljudi.