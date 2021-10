Policisti končali s preverjanjem nevarnega zadrževanja otrok na avtocesti

Gorenjski prometni policisti so končali s preiskavo oziroma preverjanjem primera »otrok na avtocesti«, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Do enako nevarnega kot nespametnega zadrževanja otrok na avtocesti je prišlo 5. septembra, prejšnji teden ga je izpostavili tudi DARS.

Policisti so ugotovili, da so bili vsi vpleteni mlajši od 14 let, na avtocesto pa so prišli skozi prehod do bencinskega servisa na Spodnjem Plavžu. Na tistem območju avtoceste je bila tedaj stoječa kolona, pri čemer pa so otroci prišli tudi na del, kjer kolone ni bilo več.

Kot dodaja predstavnik gorenjskih policistov Bojan Kos, policisti znakov kaznivega dejanja niso ugotovili, pač pa elemente prometnega prekrška – hoje po avtocesti. Ker proti otrokom prekrškovnega postopka ni mogoče voditi, bo o njihovem početju obveščen pristojni center za socialno delo. Policisti so govorili tudi s starši in jih opozorili na ustrezno skrb za otroke.

Ne glede na to, ali je bil to »izziv« ali ne, je tako početje otrok izredno nevarno, prepovedano in vpliva na varnost v širšem kontekstu, je še zapisano v policijskem sporočilu za javnost.