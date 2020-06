Partnerica obotoženega Colariča tokrat z drugačno zgodbo

Silva Hafner: Med preiskavo sem govorila pod pritiskom policistov

Adlešičeva si je januarja lani odrezala levo roko. Trdi, da je šlo za delovno nesrečo pri žaganju vej s krožno žago, a je po mnenju tožilca Sedina Kičina to storila namerno, da bi dobila odškodnino. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Na današnjem nadaljevanju sojenja v t. i. zadevi odrezana roka je pričala, ki je zunajzakonska partnerica obtoženega. V preiskavi je Hafnerjeva dejala, da sta obtoženainpoškodbo Adlešičeve skrbno načrtovala. Tokrat pa je zatrdila, da temu ni tako in da je šlo za delovno nesrečo.Obtožnica prvoobtoženi Adlešičevi, njenemu partnerju Abramovu ter njegovima staršemain Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Adlešičeva, Abramov in Huskićeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Abramov je že od 8. marca lani v priporu, Adlešičeva pa je zdaj v hišnem priporu.Adlešičeva si je januarja lani odrezala levo roko. Trdi, da je šlo za delovno nesrečo pri žaganju vej s krožno žago, a je po mnenju tožilcato storila namerno, da bi dobila odškodnino. Adlešičevo je namreč Abramov pred tem življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. Po besedah tožilca se ji je v primeru invalidnosti obetalo vsaj 1,22 milijona evrov odškodnine.Sodnicaje danes Hafnerjevo zaradi njenega povsem drugačnega pričanja opozorila, da je v preiskavi očitno lagala, kar pa je kaznivo dejanje. Hafnerjeva je odgovorila, da je med preiskavo govorila pod pritiskom policistov. Dodala je, da so v obdobju po hišni preiskavi policisti njo in Colariča nekajkrat obiskali na domu in ju ustrahovali.Po njenih besedah so ju policisti nagovarjali, naj v preiskavi povesta zgodbo, ki bo obremenila Adlešičevo in Abramova. Pojasnila je, da so policisti prihajali na obiske v nočnih urah in so bili zakrinkani s podkapami. Dodala je, da je zaradi strahu sledila njihovim navodilom in v preiskavi povedala drugačno zgodbo kot tokrat, ko govori resnico.Pred časom je tudi Colarič spremenil zagovor. V preiskavi je enako kot Hafnerjeva dejal, da sta njegov sin in Adlešičeva celotno zadevo skrbno načrtovala, obremenil je tudi svojo bivšo ženo Huskićevo. Ob začetku sojenja 24. aprila letos pa je zagotovil, da je šlo za delovno nesrečo. Izgovoril se je, da je v preiskavi govoril pod pritiskom policistov, poleg tega pa je bil pod vplivom močnih pomirjeval.Na današnjem naroku so tudi pregledali fotografije in video, ki so jih posneli sodelavci Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) med preizkušanjem krožne žage, ki je bila primerljiva z žago, s katero si je odrezala roko Adlešičeva. Skušali so ugotoviti, do kakšnih poškodb bi lahko prišlo pri delu s takšno žago v okoliščinah, kot so jih opisali obtoženi.Zdaj že upokojeni sodelavec NFLje na naroku 20. maja pojasnil, da bi se pri morebitni nezgodi lahko poškodovali prsti in dlan, in to s poševnim rezom. V primeru Adlešičeve je prišlo do pravokotnega reza nad zapestjem, pri čemer so prsti in dlan ostali nepoškodovani. Obramba je oporekala Smoletovemu mnenju z opozorilom, da ni uporabil sporne žage. Enako je danes razburjeno pripomnil tudi Colarič.Sicer pa je Abramov tokratni narok izkoristil za dopolnitev zagovora, pri čemer je bil predvsem kritičen do poročanja medijev. Očital jim je, da v javnosti pačijo njegovo podobo, saj ga prikazujejo kot psihopata, morilca in manipulatorja. Kot je dodal, pa so psihiatri strokovno ugotovili, da je njegova največja težava v tem, »da je preveč naiven, za kar pa ni zdravila«.