Po malomarnosti drugih naj bi se poškodoval

Malomarnost naj bi uničila nogometno kariero nadobudnega mladega nogometaša Klemna Šviglja, ki je grdo padel in si hudo poškodoval nogo na kovinski mreži, ki je morda že leta ležala skrita v travi vsega nekaj metrov od igrišča. Švigelj, ki je bil v času poškodbe star 22 let, meni, da ne po svoji krivdi, in svoj prav išče na koprskem okrajnem sodišču.