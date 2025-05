Orbánov vpoklic v digitalno vojno zasnečil podpornik, ki je obsojen pedofil

Madžarski premier Viktor Orbán je v nedeljo na zborovanju novega gibanja, poimenovanega »Klub borcev«, svoje privržence pozval k obrambi domovine pred domnevnimi notranjimi in zunanjimi napadi ter k mobilizaciji »digitalnih borcev za svobodo« pred parlamentarnimi volitvami leta 2026. A njegov ognjeviti govor in poziv k enotnosti je skoraj nemudoma zasenčil škandal, ki je izbruhnil po razkritju madžarskih medijev, da se je dogodka udeležil tudi pravnomočno obsojeni pedofil.

Na nedeljskem srečanju, ki ga je Zoltán Kovács, mednarodni tiskovni predstavnik madžarske vlade, opisal kot zbiranje »borcev za svobodo digitalnega sveta«, je Orbán zbrane nagovoril z besedami: »Pozdravljeni, bojevniki! Pozdravljam borce za svobodo digitalnega sveta.«

Poudaril je, da je cilj dogodka mobilizirati domoljubne Madžare, ki so pripravljeni ukrepati. »Madžarska je napadena, in če je napadena, jo mora nekdo braniti. In ta nekdo smo mi,« je dejal premier. »Pravzaprav je Madžarska tako napadena, da jo lahko branimo samo mi.«

Trenutne razmere je primerjal z osamljenim bojem vojakov Jánosa Hunyadija: »Počutimo se kot Hunyadijevi možje, ki sprašujejo – kje je kralj, papež, Nemci, Italija? Odgovor: sami smo, kot običajno.«

Svoje občinstvo je pozval, naj ostanejo trdni: »Uspelo nam se je zbrati, vzeti usodo v svoje roke in ostati zunaj vojne. Največja nesreča na svetu bi bila, če bi Bruselj in Ukrajina zdaj prevzela Madžarsko.«

Orbán je v svojem govoru slavil domnevni propad vodstva opozicije. Še posebej ostro se je lotil »vodje levice«, pri čemer je očitno meril na Ferenca Gyurcsányja, ko je dejal: »Ta, ki je zavajal madžarsko ljudstvo, zvabil nič hudega sluteče v posojila v tuji valuti, jim odvzel trinajsto plačo in pokojnine, pripeljal Mednarodni denarni sklad ... – no, tega človeka ni več. Konec. Opravljeno. Izginil je v brezno.« Nato je še dodal: »To je zmaga nacionalne politike nad postkomunistično dobo.«

S kritikami ni prizanesel niti drugim opozicijskim strankam; posmehljivo je denimo komentiral umik stranke Momentum z volitev, češ da so »sprejeli pogumno in junaško odločitev, da ne kandidirajo«.

Največja opozorila pa so bila namenjena mednarodnim zadevam. Orbán je vstop Ukrajine v EU označil za trenutno najhujšo nevarnost: »Članstvo Ukrajine v EU je največja nevarnost. Hočejo vstopiti za vsako ceno in jim je vseeno, da bi s seboj prinesli vojno. Vseeno jim je, da bi uničili naše kmete. Vseeno jim je, da bi postali koridor za ukrajinsko mafijo.« Svoje zavračanje je podkrepil z vzkliki: »Ne, ne in ne!«

Glede tujih akterjev, ki naj bi izvajali obveščevalne operacije in blatilne kampanje, je pripomnil: »Za to gre pri ukrajinski obveščevalni kampanji proti Madžarski. Za to gre pri tuji financirani blatilni kampanji.« Trdil je, da Bruselj podpira koalicijo »Tisza-Dobrev«, da bi »na Madžarskem postavili Ukrajini prijazno vodstvo,« in posvaril: »Oni dobijo kavo, mi pa klofuto.«

Svoje občinstvo je pozval, naj ostanejo trdni: »Uspelo nam se je zbrati, vzeti usodo v svoje roke in ostati zunaj vojne. Največja nesreča na svetu bi bila, če bi Bruselj in Ukrajina zdaj prevzela Madžarsko.« Osrednji del njegove vizije je bila širitev novoustanovljenega Kluba digitalnih borcev za svobodo: »Kar gradimo, je trdnjava – ne iz opek, temveč iz ljudi.« Člane je pozval, naj v enem tednu podvojijo svoje vrste: »Vsak od vas naj v enem tednu pripelje enega novega borca. Samo borce – nobenih radovednežev.« Postavil je cilj: »Na volitvah leta 2026 se bomo borili s sto tisočimi digitalnimi borci za svobodo.«

Poudaril je potrebo po prevladi v digitalni areni: »Preseliti se moramo tudi v virtualni prostor. Tudi v digitalnem svetu moramo biti najmočnejši.« Orbán je govor zaključil z besedami: »Prva bitka je prišla. Imenuje se Voks 2025. Vložki so ogromni ... Naši nasprotniki se borijo za denar in moč. Mi se borimo iz srca. In srce bo premagalo denar ... Dosegli bomo vsakega Madžara, tudi tiste, ki so se že preselili v novi digitalni svet. Čas je, da začnemo. Nekoč so bile to trdnjavske stene – danes je to facebook.«

Toda kmalu po dogodku so madžarski neodvisni mediji, kot sta 444.hu in HVG, poročali o sporni podrobnosti, ki je na zborovanje vrgla temno senco. Na selfiju, ki ga je na facebooku objavil Fideszov poslanec in vladni pooblaščenec za boj proti drogam László Horváth, je bil med občinstvom opažen S. Tamás György. Gre za moškega iz kraja Ivád, ki je bil leta 2016 pravnomočno obsojen zaradi spolnega nasilja nad otrokom, mlajšim od dvanajst let, in je po poročanju madžarskih medijev zaradi tega tudi prestajal zaporno kazen. Na fotografiji je S. Tamás György sedel v vrsti za Horváthom, poleg njega pa sta bila še župan Ivada Zsolt Ivády in župan kraja Pétervására István Eged.

Razkritje je sprožilo val ogorčenja. Horváth se je na svoji facebook strani odzval z zapisom: »Če današnje medijsko poročilo drži, potem ta oseba ni zaželena v naših vrstah.« Madžarski mediji so nemudoma naslovili vprašanja na Fideszovo organizacijo v okraju Heves in na župana Ivada, zakaj je bil obsojeni pedofil povabljen oziroma pripeljan na elitno zborovanje.

Na dogajanje se je ostro odzval tudi Péter Magyar, vodja opozicijske stranke Tisza, ki v zadnjem času pridobiva na priljubljenosti. »Orbán in Fidesz sta doslej odlikovala pedofilske kriminalce in pomilostila njihove pomagače. Danes pa je predsednik vlade na sovražnem polurnem zasedanju Kluba borcev napovedal vojno proti svojim rojakom ob sodelovanju obsojenega pedofilskega zločinca, ki je zlorabil otroka, mlajšega od 12 let,« je zapisal Magyar.

Dodal je, da so »Fideszovi politiki celo ponosni na svojega pedofilskega pajdaša, saj pridno delijo nasmejane fotografije s pedofilskim kriminalcem.« Magyar je Orbana neposredno vprašal: »Gospod predsednik vlade, si res želite s pedofili kriminalci bojevati proti svojim rojakom?«

Premier Orbán je na zborovanju sicer poudaril, da mora vsakdo, ki pripelje novega »borca« v klub, zanj tudi prevzeti odgovornost. Prvotni načrt je bil, da bi iz vsakega od 106 volilnih okrajev določili sto ljudi za sodelovanje v Klubu borcev, s pozivom k podvojitvi pa naj bi število naraslo z 10.000 na 20.000. Cilj do leta 2026 je, kot rečeno, sto tisoč digitalnih 'aktivistov'.