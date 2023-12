Policisti 27 članov združbe ovadili za 113 dejanj organizirane kriminalitete

Ljubljanski policisti so ovadili 27 članov kriminalne združbe za 113 dejanj s področja organizirane kriminalitete. Združba se je ukvarjala s trgovino z ljudmi, prostitucijo, organiziranim prevozom tujcev čez mejo in trgovino s prepovedanimi drogami, je na novinarski konferenci dejal Stojan Belšak iz sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana so v sodelovanju s kriminalisti drugih policijskih uprav in Generalne policijske uprave prejšnji teden končali obširno kriminalistično preiskavo kriminalne združbe. Skupaj so prostost odvzeli 12 osumljencem, za 11 je preiskovalni sodnik odredil pripor, za enega pa hišni pripor, je danes pojasnil Belšak.

Kriminalisti so preiskavo začeli konec leta 2021, ko so prejeli prijave dveh žrtev trgovine z ljudmi, ki so ju izkoriščali za namene prostitucije. V preiskavi so ugotovili, da je kriminalno združbo vodil 65-letnik iz Ljubljane, ki je na različne načine in pod pretvezo zvabil žrtve v Slovenijo, nato pa jih je prisili v prostitucijo. Pretežno tuje državljanke so spolne usluge nudile na različnih lokacijah na območju Ljubljane, pri tem pa so morale del zaslužka dati njemu.

Ena njegovih glavnih pomočnic je bila 44-letna državljanka Slovenije, ki trenutno prestaja zaporno kazen za kaznivo dejanje iste vrste, pri tem pa je pomagala tako iz zapora kot ob prostih izhodih. V združbi je sodelovalo še vsaj sedem oseb, med njimi državljani Slovenije in po en državljan Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Črne gore, je dejal Belšak.

Pretežno tuje državljanke so nudile spolne usluge v Ljubljani in okolici. FOTO: Shutterstock

V Slovenijo so skupno zvabili 43 žrtev, ki so jih izkoriščali za prostitucijo. Kriminalisti so člane združbe ovadili za 17 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi z izkoriščanjem prostitucije in 26 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. Žrtve so prihajale iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Dominikanske republike in Slovenije.

Ob koncu preiskave je bilo v Sloveniji še šest žrtev, ki so jim policisti ponudili pomoč. Med njimi so bile štiri tujke, ki so pomoč odklonile in se vrnile v svoje države, dve državljanki Slovenije pa sta ostali. Policija še naprej zbira obvestila o žrtvah, ki so že zapustile državo.

Taksisti za prevoz tujcev

Eden od devetih osumljenih, povezanih s prostitucijo, in sicer državljan Črne gore, se je ukvarjal tudi s prevažanjem tujcev, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo, čez in iz države. To združbo, ki se je organizirano ukvarjala s prevažanjem tujcev skozi Slovenijo proti Italiji, je sicer vodil 44-letnik iz Ljubljane, v njej pa so večinoma sodelovali taksisti oziroma njihovi družinski člani ali prijatelji.

Pri prevozu migrantov je tako sodelovalo 17 osumljencev, in sicer 12 državljanov Slovenije, omenjeni državljan Črne gore, državljan Palestine, državljan Srbije ter dva državljana Bosne in Hercegovine, ki naj bi storili 65 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in čez Slovenijo prepeljali najmanj 378 migrantov. Policija je proti vsem 17 osumljenim podala kazenske ovadbe, je pojasnil Belšak.

Tujce so po plačilu s taksiji vozili v Italijo, nekatere večkrat. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kriminalna združba je delovala na način, da so iz tujine dobivali podatke o tujcih, ki so že nezakonito vstopili na ozemlje Slovenije in se večinoma gibali v Ljubljani oziroma okolici azilnih domov. Po prejemu podatkov o tujcih, ki so želeli nadaljevati pot, in po prejemu plačila prek različnih sistemov plačilnega prometa, kot so Western Union, Money Gram in Revolut, so tujce odpeljali proti Italiji. Nekatere so peljali tudi večkrat, saj jih je policija večkrat ustavila in prepeljala nazaj v azilni dom.

Ob vsem še droge in orožje

V preiskavi so ugotovili, da sta se 44-letnika iz Bosne in Hercegovine in Slovenije, ki sta sodelovala pri prostituciji, ukvarjala tudi s ponujanjem in preprodajo prepovedanih drog. Z njima je sodeloval 47-letni državljan Slovenije, ki so ga že obravnavali za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog.

Storili so domnevno pet kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Policisti so v preiskavi zasegli 200 gramov kokaina in dva kilograma konoplje.

Policija je opravila 22 hišnih preiskav pri 27 osumljencih in zasegla različne elektronske naprave, sezname, pripomočke za nudenje spolnih uslug, okoli 30.000 evrov gotovine, nekaj zlatih ploščic in potrdila o naložbenem zlatu. Zasegli so tudi dva prirejena prostora za gojenje konoplje, v katerih je bilo 24 sadik, 745 gramov posušene konoplje, pet gramov kokaina, 136 tablet MDMA (extasy), pet mililitrov konopljine smole, deset gramov neznane snovi in 93 različnih tablet.

Pri različnih osumljencih so kriminalisti zasegli tudi več kosov prepovedanega orožja, in sicer eno avtomatsko pištolo z dušilcem, dva revolverja, štiri polavtomatske pištole, polnokovinsko skrito pištolo, več kot 200 nabojev za pištole in ročno bombo M-75.

Najmanj 200.000 evrov koristi

Zasegli so tudi osebni avtomobil. Po forenzičnih preiskavah bodo proti zadnji skupini osumljenih podali dodatne kazenske ovadbe zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom.

Ocenili so, da so osumljenci s kaznivimi dejanji pridobili okoli 200.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Preiskavo pa nadaljujejo, saj želijo pridobiti še podatke o drugih denarnih transakcijah, je še dejal Belšak.