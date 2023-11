Turisti nas motijo skoraj toliko kot migranti

V nadaljevaju preberite:

Na deveti nacionalni konferenci o varnosti v lokalnem okolju so predstavili longitudinalno raziskavo o zaznavanju ogroženosti in varnosti v lokalnem okolju. Kako ogroženost zaznavajo ljudje in kako policija, kakšno pa je realno stanje?

Raziskava, ki so jo izvajali v letih 2011, 2017 in 2022/2023 med prebivalci in policisti v 24 občinah na območju osmih policijskih uprav, je pokazala, da se ljudje v letih 2022/2023 v lokalnem okolju najbolj počutijo ogrožene zaradi vožnje pod vplivom alkohola in divjanja z avtomobili, brezposelnosti, revščine in preprodaje drog. Pri tem je pomembno, da je bilo leta 2011 občutka, da jih brezposelnost, revščina in preprodaja drog ogrožata, bistveno več, kot ga je danes.

Prav tako je danes manj pogost občutek o korupciji in o odvrženih smeteh. Občutek ogroženosti zaradi spolnega nasilja ostaja med leti skoraj enak in je nizek. Narašča tudi ocena o tem, da je policija učinkovita, da uspešno varuje prebivalce in se zaveda njihovih potreb.

Policija po drugi strani meni, da je vse več ...