Ryanairov boeing je na letališču Kalamata trčil v ograjo

Še eno boeingovo letalo je doživelo nezgodo - tokrat brez žrtev, zgolj z materialno škodo. Ryanairov Boeing 737 MAX 8-200 je med pristajanjem na mednarodnem letališču Kalamata v Grčiji poškodoval konico krila, ko je trčil v ograjo. Potnike je bilo pri tem pošteno strah, so dejali za The Sun.

Predstavnik Ryanaira je za medije povedal, da se je let FR6080 končal varno, vendar je med pristajanjem »konica krila prišla v stik z ograjo na letališču Kalamata«.

»Letalo je nato ostalo na mestu, potniki pa so se normalno izkrcali,« je dodal predstavnik. Letalo so takoj pregledali in opravili vzdrževalna dela.

Viri so za The Sun razkrili nenavaden protokol na krovu pred nesrečo in po njej.

Boeing 737 je že med letom doživel močne turbulence, nato pa so potniki slišali pok, ko je letalo pristalo in trčilo v oviro.

Letalo je v sredo zjutraj odletelo iz Londona.

Reševalne službe so bile hitro na kraju nesreče, vendar so prestrašene potnike kljub nevarnosti požara po poškodbi krila napotili, naj ostanejo na letalu, zaradi česar so bili potniki na krovu zmedeni.

Vzroki za nesrečo še niso znani.