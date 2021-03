S sekiro je umoril materinega prijatelja

V prispevku preberite:

Na 23 let in pet mesecev zapora so včeraj obsodili Andreja Vrščaja zaradi umora materinega prijatelja Vinka Pekliča in povzročitve hude telesne poškodbe matere 1. februarja lani. Sam je sodbo sprejel mirno, je pa ta povsem strla prav njo. Govorila je, da ni kriv in ob tem jokala. Ker se nikakor ni mogla pomiriti, so jo prosili, če lahko odide iz razpravne dvorane.



Za umor na zahrbten način je senat Vrščaju namenil 23 let zapora, za povzročitev hude telesne poškodbe materi, ki jo je med prepirom odrinil, da je padla po tleh in si zlomila roko, pa šest mesecev zapora. Enotna kazen je bila torej nekoliko nižja od seštevka.