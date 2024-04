Starša strelca na ameriški šoli obsojena na dolgoletni zaporni kazni

Sodnica v ameriški zvezni državi Michigan Cheryl Matthews je danes staršema najstnika, ki je leta 2021 na srednji šoli v kraju Oxford ubil štiri sošolce, izrekla zaporno kazen v trajanju najmanj deset in največ do 15 let, poroča tiskovna agencija AFP.

Porota je 46-letno Jennifer Crumbley in 47-letnega Jamesa Crumbleyja spoznala za kriva nenaklepnega uboja, ker sta 15-letnemu sinu Ethanu Crumbleyju kupila pištolo, s katero je izvedel strelski napad. V njem je ubil štiri ljudi, sedem pa jih je ranil.

Starša najstnika sta v zaporu že več kot dve leti, kar jima bodo upoštevali pri prestajanju kazni. Sodili so jima posebej, sodnica pa jima je danes v mestu Pontiac kazen izrekla skupaj.

Tožilcem je na sodnih procesih uspelo dokazati, da sta bila starša kriminalno malomarna, ker sta sinu kupila pištolo kljub številnim znakom, da ima duševne težave. Oče mu je pištolo kupil štiri dni pred strelskim napadom, mati pa ga je peljala na strelišče, kjer je vadil.

Pištolo sta sicer skrila v svoji spalnici, vendar pa je po trditvah tožilstva nista zaklenila ali kako drugače zavarovala, tako da je sin zlahka prišel do nje.

Usodnega dne so šolske oblasti starša poklicale na pogovor, ker je Ethan med poukom pisal o krvi, pobijanju in pištoli. Priporočili so jima, naj ga odpeljeta domov in pošljeta na pregled duševnega zdravja, kar sta zavrnila in ga pustila v šoli. Le dve uri kasneje je začel streljati.

Starša sta med sojenjem trdila, da nista odgovorna za to, kar je storil njun sin. Njuni odvetniki so vztrajali, da za njuno obsodbo ni zakonske osnove, vendar pa je porota menila drugače.

Napadalec je bil že lani obsojen na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta.