Kolesarko v Kamniku na zavarovanem železniškem prehodu povozil vlak

V Kamniku je danes zgodaj popoldne vlak na železniškem prehodu zbil kolesarko. Ta je kljub nudenju pomoči umrla, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Nesreča se je zgodila nekaj pred 14. uro na Korenovi cesti v Kamniku. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik so zavarovali kraj dogodka, izvedli zaporo ceste in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči Kamnik pri oživljanju ponesrečene osebe, so še navedli.

S Policijske uprave Ljubljana so nekaj zatem sporočili, da je bila žrtev nesreče na sicer zavarovanem železniškem prehodi 66-letna ženska. »Zapeljala je mimo stoječe kolone vozil, ki so stala pred spuščeno zapornico pred prehodom ceste čez železniško progo. Mimo zapornice je zapeljala na tire v trenutku, ko je iz smeri Ljubljane proti Kamniku pripeljal potniški vlak, ki je kljub zaviranju trčil v kolesarko. V trčenju je bila kolesarka tako hudo poškodovana, da je na kraju umrla,« so zapisali in dodali, da bodo o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.