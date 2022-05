V Kranju po trčenju z avtomobilom umrla kolesarka

S kranjske policijske postaje so sporočili, da se je danes ob 8.30 uri na območju Kranja zgodila prometna nesreča, v kateri je po trčenju z avtomobilom umrla odrasla kolesarka. Cesta je bila zaprta štiri ure.

Povzročitelj nesreče je med vožnjo po mestni ulici dohitel avtomobil pred seboj in vanj trčil, za tem pa po odboju na drugi strani ceste zadel še kolesarko, ki je zaradi poškodb na kraju umrla. Ustavil se je po trčenju v stanovanjsko hišo.

Kot so dodali kranjski policisti, voznik ni bil vinjen, okoliščine pa kažejo na neprilagojeno hitrost in nesrečo z znaki kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.

Letos so gorenjski policisti v prometu obravnavali štiri smrti udeležencev. V Gorenji vasi je umrl voznik, ki je zapeljal s ceste. Obstaja možnost, da je bila smrt posledica zdravstvenega stanja. V drugi nesreči je voznik v Škofji Loki trčil v parkirano tovorno prikolico in na kraju umrl. Tudi v tem primeru je bila odrejena obdukcija. Tretja nesreča pa se je pred kratkim zgodila na glavni cesti Tržič – Podtabor, kjer je voznik umrl po padcu iz vozila in prevračanju. Med vožnjo ni bil pripet.

Policisti ponovno pozivajo k varni in previdni udeležbi v prometu, saj imajo lahko na cesti že majhne napake hude posledice.