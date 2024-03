Nedavno se je bil na nivoju carinske unije EU začel projekt Customs Alliance for Borders (CAB), njegov cilj pa je učinkovit in usklajen boj vseh carinskih služb držav članic EU proti tihotapljenju drog. Kot sporočajo s Finančne uprave RS (Furs), so v okviru projekta v poštnih pošiljkah odkrili 38 kilogramov prepovedanih drog.

Trgovina s prepovedanimi substancami in s tem povezani organizirani kriminal postajata vedno bolj resen problem v državah Evropske unije (EU), kot tudi v Sloveniji, sporočajo s Finančne uprave RS. Ker si EU prizadeva za uravnotežen pristop k obvladovanju tihotapljenja drog, sprejema politike in strategije, ki so usmerjene k ukrepom preprečevanja nezakonite trgovine in s tem k zagotavljanju varnega in zdravega okolja za državljane EU, sporočajo s Fursa.

Ob razmahu spletnega nakupovanja se to pogosto zlorablja za poskuse vnosa in iznosa prepovedanih substanc.

Analize tveganja

»Pri izvajanju teh politik v Republiki Sloveniji ima pomembno vlogo Finančna uprava RS. Pri tem izvajamo aktivnosti nadzora tudi nad blagom, ki se pošilja po pošti, saj se ob razmahu spletnega nakupovanja prav to pogosto zlorablja za poskuse vnosa in iznosa prepovedanih substanc,« pojasnjujejo. Ugotovitve iz zadnjega obdobja, ko so v večjem številu poštnih pošiljk odkrili prepovedane substance oziroma droge, potrjujejo pomembnost usmerjenega nadzora z uporabo analize tveganja ter ostalih metod in tehnologij za odkrivanje prepovedanih substanc v pošiljkah. »Konkretno smo v obdobju zadnjega pol leta v poštnih pošiljkah odkrili 20 takšnih, ki so vsebovale prepovedane droge, in sicer v skupni količini 38 kilogramov. Pri tem tesno sodelujemo tudi s policijo,« so sporočili.

Zaseženi kokain. FOTO: Furs

Kot so dodali, je ob tem najbolj pomembno, da se nevarnosti, ki so jim izpostavljeni predvsem otroci in mladostniki, zaveda vsak posameznik. »Ukrepanje pristojnih organov kot tudi zaščitno obnašanje vsakega od nas sta ključna za zagotavljanje varnega in zdravega okolja ter za preprečevanje drugih negativnih posledic nezakonite trgovine s prepovedanimi substancami. V finančni upravi bomo z ciljnimi carinskimi nadzori odkrivanja prepovedanih drog v poštnih pošiljkah kakor tudi drugih pošiljkah, ki prihajajo iz tretjih držav, intenzivno nadaljevali tudi v prihodnje,« so sklenili.