V Srbiji se nadaljuje iskanje trupla Danke, osumljencema odredili pripor

V Srbiji se nadaljuje iskanje trupla dveletne deklice Danke Ilić, ki je izginila v naselju Banjsko polje, za njo pa je deset dni potekala obsežna iskalna akcija. Osumljencema, ki naj bi deklico ubila, je višje državno tožilstvo v Zaječarju zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora v sostorilstvu danes po zaslišanju odredilo pripor do 30 dni.

Tožilstvo je 50-letnima osumljencema iz Bora pripor odredilo zaradi nevarnosti pobega, možnosti vplivanja na priče, uničenja ali odstranitve sledi storitve kaznivega dejanja ter zaradi vznemirjanja javnosti. Eden od njiju je med zaslišanjem, na katero so ju privedli sinoči, kaznivo dejanje v celoti priznal, drugi pa je molčal, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Dveletna Danka Ilić. FOTO: Facebook/Jovana Dragomirovic

Danka je izginila minuli torek v naselju Banjsko polje blizu mesta Bor. Osumljenca naj bi z avtom trčila v deklico in njeno truplo odvrgla na odlagališču odpadkov. Trenutno še vedno poteka iskanje posmrtnih ostankov deklice, poroča N1 Srbija.

Kmalu po izginotju deklice so srbski policisti podrobno preiskali območje okoli hiše njene družine in širše okolice. Preiskavo so razširili na ozemlje celotne države ter po objavljenem videoposnetku še na Avstrijo.

V sredo se je v iskanje vključila tudi slovenska policija. Interpol pa je za deklico razpisal rumeno tiralico, ki velja za iskanje pogrešanih oseb. Smrt pogrešane deklice je nato v četrtek potrdil srbski predsednik Aleksandar Vučić.