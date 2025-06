Voznik tovornjaka trčil v ograjo, nastal nekaj kilometrov dolg zastoj

Štajerska avtocesta je bila nekaj časa zaprta zaradi gorečega tovornega vozila med Šempetrom in Žalcem proti Celju. Nastal je večkilometrski zastoj. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, zastoj je nastal tudi na izvozu Šempeter. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Vranskem ali pri Šentrupertu, so sporočili iz prometnoinformacijskega centra. Avtocesta bo med Šempetrom in Žalcem zaprta predvidoma do 12. ure.

Prometna nesreča se je zgodila okrog 7. ure zjutraj na avtocesti med izvozoma Šempeter in Žalec. Voznik tovornega vozila je trčil v betonsko ograjo, vozilo se je nato prevrnilo in zagorelo. Avtocesta je bila zaprta v smeri proti Celju, in sicer med izvozom Šempeter in Žalec, od 8. ure dalje pa promet poteka po prehitevalnem pasu.

Voznik v prometni nesreči ni bil huje poškodovan.