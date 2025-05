Žalosten 1. maj za pohodnika na Konjiški gori in voznico v Kopru

V četrtek sta se v Sloveniji zgodili dve hudi nesreči – ena na hitri cesti pri Bertokih in druga v gorah nad Slovenskimi Konjicami.

Pri Bertokih je 42-letna voznica iz Ljubljane okoli 13.24 na hitri cesti iz smeri Kopra zapeljala na bankino in trčila vanjo. Po trku jo je odbilo na levi pas, kjer je obstala. Nato je zapustila vozilo, preskočila varovalno ograjo in skočila na drugo stran ceste, kjer je vanjo trčilo vozilo 43-letne Avstrijke. Hudo poškodovano so jo odpeljali v izolsko bolnišnico. Policija še zbira informacije o dogodku.

Nekaj ur kasneje je v hribovju nad Slovenskimi Konjicami življenje izgubil pohodnik. Na Konjiški gori mu je najverjetneje spodrsnilo na skalnem pobočju. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Policija je izključila tujo krivdo.