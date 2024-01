Zobozdravniku za poskus umora 45-letnice 17 let

Ker je poskušal umoriti 45-letno Suzano Mihajlovski z 12,5-centimetrskim nožem, bo moral 38-letni zobozdravnik Ivan Rajević iz Laškega za zapahi prebiti 17 let, kolikor mu jih je junija lani naložila sodnica celjskega okrožnega sodišča Leonida Jager, ko je po enajstih glavnih obravnavah, nekaj je bilo vmes tudi preklicanih, razglasila sodbo. Sodba je zdaj postala pravnomočna.

Obrambi ni uspela prepričati višjih sodnikov z argumenti. Trdil je, da jo je zabodel v afektu, pod vplivom drog in v stiski. Tožilstvo zanj ni našlo niti ene same olajševalne okoliščine.

Sodbo so zdaj namreč v celoti potrdili tudi višji sodniki, ki so pritožbo, tako Rajevića kot tudi njegovega zagovornika, obravnavali na javni seji. A višjih sodnikov s svojimi argumenti nista prepričala. Spomnimo, da je Rajević zagrešil kaznivo dejanje na zahrbten način in iz nizkotnih nagibov, saj je oškodovanko zabodel z nožem pod desni rebrni lok med tem, ko jo je narahlo objel.

Poslavljala sta se in hkrati razhajala

Takrat naj bi se, po besedah Rajevića, ki dejanja nikoli ni priznal, vsaj ne tako, kot mu je to očitala obtožnica, s partnerko poslavljala in se hkrati tudi razhajala. Poslej naj bi ostala le prijatelja. A Rajević, ki je bil v odnosu do oškodovanke ves čas zelo posesiven, je tudi na sodišču dejal, da si življenja brez nje ne predstavlja. Svoje dejanje je poskušal minimalizirati s tem, da je trdil, da je partnerko zabodel v afektu, ko je bil pod vplivom prepovedanih drog in v hudi stiski.

Za oškodovanko bi se lahko dogodek končal tragično, če ne bi bila deležna hitre zdravniške pomoči, v celjski bolnišnici pa so jo še isto noč tudi operirali, saj ji je Rajević prebodel ledvice in jetra, to pomeni, da bi lahko zaradi obsežnih notranjih krvavitev tudi umrla. To sta na sodišču jasno izpovedala tako izvedenka sodnomedicinske stroke kot tudi kirurg, ki je oškodovanko operiral.

Zelo turbulenten odnos

Odnos med Rajevićem in oškodovanko je bil zelo turbulenten, saj sta si enkrat izkazovala ljubezen, spet drugič sta se sovražila. Ona ga je večkrat zmerjala, s čimer ga je želela odvrniti od sebe, a se Rajević ni dal odgnati in jo je vedno znova našel, čeprav se je odselila celo v Ljubljano. V samo mesecu dni pred tragičnim dogodkom sta si izmenjala več kot dva tisoč SMS-sporočil. Rajević je razumel, kaj počne, saj je bila sposobnost dojemanja v času dogodka res zmanjšana, a ne bistveno, pa so na sodišču izpovedovali tudi izvedenci psihiatrične in psihološke stroke. In prišli do zaključka, da so pri njem zaznali mejno osebnostno motnjo.

Sodišče je Rajeviću torej prisodilo 17 let zapora, na višino kazni pa je vplivalo tudi dejstvo, da je bil že leta 2017 zaradi poskusa uboja nekdanje žene obsojen na štiriletno zaporno kazen. Takrat je krivdo priznal in se leta 2021 tudi že vrnil iz zapora. A se je le pol leta po tem spet zapletel v novo, tokrat še hujše kaznivo dejanje, tožilstvo pa zanj ni našlo niti ene same olajševalne okoliščine.