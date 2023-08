V Rovinju vodna tromba, v Avstriji poplave in plazovi

Na Hrvaškem so zaradi vremenske fronte, ki je dopoldne že zajela Istro, izdali opozorila za celotno državo. V Avstriji so zaradi prihajajoče vremenske fronte iz Italije izdali opozorila za več delov države, saj obstaja nevarnost plazov in poplav. Največ padavin pričakujejo predvsem na zahodu in jugu države, kjer bi lahko nevšečnosti povzročale tudi nevihte, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V Rovinju opazili vodno trombo

Oranžno opozorilo velja vse regije z izjemo Jadranske obale, ki je v rumenem. Državni hidrometeorološki zavod opozarja pred lokalnimi nalivi, orkanskim vetrom, udari strel in točo, pri Rovinju pa so opazili tudi vodno trombo.

Padavine so že zajele zahodno obalo Istre. Spremljajo jih udari strel in jugo. Po poročanju portala Istramet se je na morju pri Rovinju pojavila tudi velika tromba. O materialni škodi za zdaj ne poročajo.

Na območju Umaga in Poreča je medtem padlo do 25 milimetrov dežja.

Iz glavnega štaba hrvaške civilne zaščite so že zjutraj opozorili, da so danes mogoče močnejše nevihte, ki bi lahko povzročile veliko škodo. Možni so lokalni nalivi, zelo močan veter in toča, izključili pa niso niti pojava tromb na morju.

Hladna vremenska fronta se bo po napovedih vremenoslovcev danes širila proti Dalmaciji, nato pa se bo pozno popoldne premaknila proti notranjosti države in ob koncu dneva dosegla še Slavonijo.

V torek bo spremenljivo oblačno z lokalnimi plohami, ki bodo pogostejše na Jadranski obali, v Dalmaciji in visokogorju.

Tudi v Avstriji opozorila pred plazovi in poplavami

Obilnejše padavine napovedujejo predvsem za dežele Predarlska, Tirolska, Solnograška in Koroška, kjer ponekod že dežuje. Meteorološki urad GeoSphere Austria svari pred možnostjo plazov in poplav.

Na Tirolskem neurje že povzroča težave. Zaradi zemeljskega plazu so morali zapreti železniško povezavo z Brennerjem na meji z Italijo, ki bo zaprta predvidoma do večera. V dolini Ötztal je potok že prestopil bregove zaradi česar je zaprta tamkajšnja regionalna cesta. Pričakujejo, da bodo kmalu začeli poplavljati tudi nekateri drugi potoki in hudourniki.

Protipoplavni nasipi v Innsbrucku. FOTO: Erich Spiess/AFP

Glede na napovedi bo dež v večjem delu države vztrajal do torka. Padlo pa bi lahko od 60 do 100 milimetrov padavin, ponekod tudi od 150 do 200 milimetrov, predvsem na osrednjem delu Alp. Na avstrijskem Štajerskem in Gradiščanskem pričakujejo občasne močne nalive in nevihte.

Predvidoma v sredo bodo padavine povsod ponehale. Četrtek pa naj bi bil že delno sončen, čeprav so še možne posamezne plohe.

V Italiji hudo že včeraj

Nad Trstom se je dopoldan razbesnelo silovito neurje s padavinami in močnimi sunki vetra. Nad središčem mesta je v kratkem času padla velika količina padavin, nato pa se je nebo po približno 20 minutah razjasnilo, poroča Ansa.

Številni prebivalci in turisti so zatočišče med silovitim neurjem poiskali v kavarnah in barih ob znamenitem tržaškem Velikem trgu. Veter je odtrgal steklena vrata knjigarne, meteorne vode so poplavile številne ulice in ceste v mestnem središču ter zalile več stavb, tudi slovenski Narodni dom, poroča Primorski dnevnik. Več ulic in cest je še vedno pod vodo, ponekod so odpovedali tudi semaforji.

Tržaški gasilci imajo sedaj polne roke dela, potem ko so zgolj v nekaj minutah prejeli več deset klicev na pomoč zaradi podrtih dreves, poplavljenih ulic, zamašenih odtokov in izpadov električne energije, poroča tržaški dnevnik Il Piccolo.

S težavami zaradi obilnih padavin, neurij z močnimi vetrovi, poplav in zemeljskih plazov se še vedno sooča celoten severni del Italije, dodaja Ansa.

V Furlaniji-Julijski krajini, kjer je dopoldansko neurje prizadelo tudi številne manjše kraje, je še vedno v veljavi oranžno opozorilo, enako kot tudi v Liguriji, pokrajini Bolzano, večjih delih Piemonta, delu Toskane in Benečije (Veneta), kjer je bilo sicer najhuje v nedeljo zvečer.

V Lombardiji medtem še vedno velja rdeče vremensko opozorilo, pri čemer so morali v tej deželi in v sosednjem Piemontu začasno zapreti več pomembnih cestnih povezav. Zaradi zemeljskega plazu v dolini Maurienne v francoskih Alpah so ustavili tudi železniški promet med Francijo in Italijo. Poročil o večji škodi ali morebitnih žrtvah sicer za zdaj ni bilo.