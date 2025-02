Računi marca ne bodo dvakrat višji, bili naj bi nižji kot septembra

V nadaljevanju preberite:

Od 1. marca cene elektrike ne bodo več regulirane. Po zadnjih cenikih so dobavitelji elektriko prodajali po dvakrat višji ceni, kot jo je dopuščala regulacija. Sprememb cen za prihodnji mesec dobavitelji pa še niso napovedali, kar pomeni le, da jih ne nameravajo zvišati. Prav na boj za kupce pa zdaj računa tudi ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Poleg učinka zakona za znižanje omrežnine in še podaljšanega odpisa prispevka za obnovljive vire naj bi to prineslo najnižje račune od začetka krize.

