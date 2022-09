Gospodinjstva premalo ozaveščena o zmanjševanju zavržene hrane

V nadaljevanju preberite:

Lani smo zavrgli dobrih 143.000 ton hrane, kar je 0,2 odstotka manj kot leto prej. Kot že leta poprej so največ hrane – več kot polovico – zavrgla gospodinjstva. Zakaj se količina zavržene hrane kljub prehranski draginji pri teh ne manjša, temveč celo veča? Preberite, katere razloge navajajo v društvu Ekologi brez meja, ki se s problematiko zavržene hrane ukvarja že deset let, in katere razloge navajajo na kmetijskem ministrstvu. Oboji tudi o rešitvah za zmanjšanje izgub in odpadne hrane.