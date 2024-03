Lani so se emisije metana povišale, a naj bi začele upadati

V nadaljevanju preberite:

Emisije metana iz energetike so bile lani blizu rekordnih, vendar naj bi se zaradi konkretnih politik in omejitev, ki so jih napovedali v zadnjih mesecih, pa tudi glede na zaveze s podnebnega vrha v Dubaju kmalu začele zmanjševati. Vendar tudi če države in energetska podjetja v celoti izpolnijo svoje zaveze, ne bo dovolj za omejitev segrevanja na 1,5 stopinje Celzija do konca stoletja.