Ministrstvo evropski delegaciji predstavilo posebnosti slovenskega kmetijstva

V Sloveniji se je te dni mudila delegacija Evropske komisije na čelu z namestnico generalne direktorice za zdravje in varnost hrane Claire Bury. Tema pogovorov je bila predstavitev posebnosti slovenskega kmetijstva ob predlogih o prepovedi pesticidov na občutljivih območjih. Tej slovenski kmetje ostro nasprotujejo.

Predstavniki Evropske komisije so Slovenijo obiskali na povabilo kmetijske ministrice Irene Šinko obiskali v okviru sprejemanja nove uredbe EU na področju trajnostne rabe pesticidov.

Po pojasnilih ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so jim med obiskom, ki se končuje danes, predstavili stanje v Sloveniji in konkretne primere na terenu, s katerimi so jim želeli pokazati, kako Slovenija že izpolnjuje številne zahteve na področju omejevanja uporabe pesticidov in zakaj bi predlog uredbe zelo negativno posegel v kmetijstvo in razvoj podeželja ter prehransko varnost v državi.

Predlog prepolovitve uporabe pesticidov do 2030

Ogled je po navedbah ministrstva potekal na območju Nature 2000 v Vipavski dolini ter na Krasu in na kmetijsko intenzivnejšem območju Ljubljanskega barja ter na vodovarstvenem območju v okolici Jabelj pri Mengšu.

S predlogom uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev, ki je bil objavljen junija 2022, želi Evropska komisija slediti cilju za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem. Med predlaganimi ukrepi so zmanjšanje uporabe in tveganja kemičnih pesticidov za 50 odstotkov do 2030 ter zmanjšanje uporabe in tveganja nevarnejših fitofarmacevtskih sredstev za 50 odstotkov do istega leta.

Zakonodajno besedilo trenutno obravnavajo predstavniki članic EU, po trditvah ministrstva pa so že v obdobju priprave predloga uredbe številne članice, vključno s Slovenijo, opozarjale na njegove problematične vidike.

Za Slovenijo najbolj problematična prepoved pesticidov na občutljivih območjih

Med temi na ministrstvu omenjajo pomanjkanje učinkovitih alternativ kemičnim pesticidom in neupoštevanje strukture in intenzivnosti kmetijske proizvodnje posamezne države pri zastavljenih ciljih.

Najbolj problematična pa je za Slovenijo popolna prepoved rabe vseh pesticidov na t. i. občutljivih območjih, kar bi v Sloveniji po navedbah ministrstva prizadelo 40 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi. To so slovenski predstavniki do zdaj izpostavili na treh dvostranskih sestankih s komisijo, pravijo na ministrstvu.

Vprašanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev na občutljivih območjih in nasploh strogost režima kmetovanja na območjih Nature 2000 je eno od vprašanj, ki jih kmetje zadnje tedne sprožajo v odnosu do vlade.

Predstavniki kmetov so tudi zaradi tega že organizirali proteste. Potem ko so se ta teden umaknili iz pogovorov z vlado, pa je nov traktorski protest v Ljubljani napovedan za prihodnji torek.