Slovenija proti prepovedi pesticidov na občutljivih območjih

Ministri za kmetijstvo EU so na ponedeljkovem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo izmenjali mnenja o predlogu uredbe o trajnostni uporabi pesticidov, ki predvideva do leta 2030 zmanjšanje uporabe pesticidov in tveganja zaradi njih v EU. Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je dejala, da se Slovenija strinja, da je treba uporabo pesticidov zmanjšati, nesprejemljiv pa je predlog prepovedi uporabe vseh pesticidov na občutljivih območjih. Ta bi po besedah ministrice prinesla opuščanje kmetijske proizvodnje. Katera območja spadajo med občutljiva, koliko površin v Sloveniji obsegajo, in katere kmetovalce bi prepoved najbolj prizadela?