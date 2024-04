23-letnik se je ta konec tedna na hitri cesti vozil 241 kilometrov na uro

S PU Nova Gorica so sporočili, da so v petek, 12. aprila, na hitri cesti H4 med Ajdovščino in naseljem Selo v času poostrenega nadzora v cestnem prometu imeli v postopku 23-letnega voznika osebnega avtomobila zaradi prekoračitve hitrosti. Prometni policisti so mlajšemu vozniku na hitri cesti, kjer je hitrost s splošnim pravilom omejena na 110 kilometrov na uro, z videonadzornim sistemom Provida izmerili hitrost 241 kilometrov na uro.

Hujšemu kršitelju so zaradi kršitve zakona o pravilih cestnega prometa izrekli globo v višini 1200 evrov in izrekli devet kazenskih točk.

Policija ta teden poostreno nadzira hitrost voznikov

Kot so pri tem zapisali v sporočilu za javnost, je neprilagojena hitrost oz. prekoračitev hitrosti v Evropi kot tudi na slovenskih cestah še vedno med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje tako razmeram na cesti kot tudi lastnim vozniškim izkušnjam in sposobnostim bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo, so zapisali s policije. Zaradi neprilagojene hitrosti je lani umrlo 32 ljudi, so s policije zapisali v sporočilu za javnost.

Če vozimo s prilagojeno hitrostjo in smo pozorni na dogajanje tudi daleč pred svojim vozilom, lahko pravočasno zaznamo prometno ureditev in dogodke ter predvidimo njihov potek in ustrezno ter varno reagiramo. Zato policija ponovno opozarja voznike, da prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti.

Poostritev bo v petek

Policija ta teden po vsej državi poostreno nadzira hitrost voznikov v okviru preventivne akcije Hitrost. Nadzor nad hitrostjo voznikov bo poostrila 19. aprila, ko bo v vseh članicah EU potekala akcija nadzora nad hitrostjo voznikov, ki jo koordinira Evropska mreža prometnih policij (Roadpol). Policija bo dan pred tem objavila lokacije poostrenih nadzorov hitrosti.

Z akcijo želijo pri voznikih doseči predvsem, da bi vozili po predpisih.

Po podatkih policije je bilo letos do 10. aprila zaradi neprilagojene hitrosti 795 prometnih nesreč, v katerih so štirje ljudje umrli, 58 oseb je bilo hudo ranjenih, 348 pa lahko telesno poškodovanih.

Policija je še sporočila, da je v pomladnih mesecih zaradi toplejšega vremena na cestah več udeležencev. Večina takrat začne voziti nekoliko hitreje, kar še posebno velja za voznike motornih koles in mopedov.

Opozorili so, da so ceste od zime še poškodovane in neočiščene, lepo vreme in višje temperature pa ustvarjajo občutek dobrih voznih razmer, kar velikokrat spodbuja povečanje hitrosti.