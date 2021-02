Vrača se več trgovin in storitev, obvezno bo testiranje zaposlenih

Za nekaj dejavnosti negativni test za zaposlene in za potrošnike

Ajda Cuderman. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Za že odprte prodajalne testi obvezni z 12. februarjem

Prihodnji teden se bodo v prvi fazi dodatnega sproščanja ukrepov na gospodarskem področju odprle vse trgovine in servisne dejavnosti do 400 kvadratnih metrov, je danes napovedal gospodarski minister. Pogoj za to je, da se zaposleni v teh dejavnostih enkrat tedensko testirajo.Odlok o tem je bil sprejet na današnji dopisni seji vlade. Počivalšek je dodal, da bo stroške testov pokrila država, organizacijsko pa bodo v sodelovanju z gospodarstvom stvari rešili na način, kot so to naredili z zaposlenimi v šolstvu.Da je vlada napovedala sprostitev večine gospodarskih dejavnosti, je včeraj zvečer povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice. Ocenil je, da so predstavniki gospodarstva z dogovorjenim zadovoljni.Vsebino novega odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom je predstavila državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijoDržavna sekretarka je, kot navaja STA, potrdla, da se jutri odpira več trgovin in storitev, med drugim vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov, vendar ob rednem tedenskem testiranju zaposlenih. To bo za dejavnosti, ki so lahko odprte že zdaj, obvezno od 12. februarja dalje.Nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki ga je danes sprejela vlada, določa, da še naprej na območju celotne Slovenije ostajajo odprte enake prodajalne in storitve kot doslej, dodatno pa se dodaja nove izjeme. »Trenutne epidemiološke razmere, ki so posledica vedno bolj odgovornega ravnanja državljanov in državljank, so omogočile sproščanje oskrbe z blagom in storitvami, ki jih potrebujemo in pričakujemo,« je povedala državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.Bodo pa zaposleni v določenih dejavnostih morali enkrat tedensko opraviti testiranje na novi koronavirus. Te dejavnosti so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pa tudi prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, trgovine z otroškim programom, tržnice, vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže.Za tiste trgovine in dejavnosti, ki lahko obratujejo že sedaj, bo testiranje zaposlenih potrebno od 12. februarja dalje, je šepovedala Cudermanova.Za nekaj dejavnosti pa odlok zahteva negativni test tako za zaposlene kot za potrošnike. Med temi je omenila storitve nepremičninskega posredovanja, storitve higienske nege, ki niso storitve frizerskih salonov ali medicinske pedikure oz. manikure, individualne storitve strokovnega oz. poslovnega izobraževanja in usposabljanja ter storitve salonov za nego živali.