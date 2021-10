Ali je 10 minut resnično dovolj?

V desetih minutah lahko prehodite približno 1 kilometer, pojeste dober sendvič, skuhate testenine al dente in preberete 2500 besed v knjigi. In čeprav bi lahko pomislili, da je 10 minut v resnici premalo, da bi uredili tudi kaj bolj konkretnega, pa današnja tehnologija omogoča prav to: na daljavo lahko uredite še nešteto drugih stvari.

Do najboljših bančnih storitev kar na daljavo

Sodobna tehnologija nam omogoča prav to: da smo učinkoviti v najkrajšem možnem času. To od nas zahteva tudi vedno hitrejši ritem življenja. In ko iščemo najboljše storitve na daljavo, pogosto želimo, da so varne, kakovostne in nam vseeno omogočajo, da imamo na drugi strani nekoga, ki nam zna pomagati s pravimi nasveti. V Novi KBM, kjer prisluhnejo potrebam svojih strank, so kot odgovor na opisane potrebe razvili Osebni Plus račun in Net račun – oba odprete kar iz udobja lastnega doma, z njima pa so vam na voljo vse najpogostejše bančne storitve, ki jih dnevno potrebujete. Preverite, katere.

V desetih minutah do novega bančnega računa

In tukaj se vrnemo na izhodiščno vprašanje. Kaj konkretnega lahko še naredim v desetih minutah? Pri Novi KBM zatrjujejo: v tako kratkem času lahko odprete Osebni Plus račun in Net račun ter takoj začnete uporabljati vrhunske digitalne rešitve Nove KBM, zaradi katerih boste prihranili dragoceni čas, se izognili odvečnemu papirju, nad financami pa boste imeli popoln pregled 24 ur dnevno.

Osebni Plus račun nove stranke Nove KBM odprete z uporabo dokazano najboljše mobilne banke mBank@Net, pri čemer je v mesečno nadomestilo vodenja računa že vključena uporaba najboljše spletne in mobilne banke. Takoj boste deležni številnih ugodnosti. Tako boste pri plačevanju s svojo kartico Visa Nove KBM koristili ekskluzivne ugodnosti pri izbranih partnerjih banke. Svoje spletne nakupe s plačilnimi karticami pa boste potrjevali v mobilni aplikaciji mDenarnic@, kamor lahko uporabniki informacijskega sistema Android naložite svoje plačilne kartice, nato pa doma in v tujini plačujete kar s telefonom.

Osebni Plus račun poleg vsega naštetega omogoča tudi: uporabo najboljše spletne in mobilne banke Bank@Net in mBank@Net, brezplačne dvige gotovine v široki mreži bankomatov Nove KBM po vsej državi, na vseh poštah in seveda tudi v poslovalnicah Nove KBM, osnovno prekoračitev sredstev na računu v višini 400 € in uporabo Flika – takojšnjega nakazovanja in prejemanja denarja med prijatelji s pomočjo kontaktnega podatka.

Hiter postopek brez zapletov Osebni račun lahko odprete od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro od kjerkoli, tudi iz udobja vašega kavča. Vse, kar potrebujete, sta pametni telefon in mBank@Net. Hitro in digitalno. Najbolj dostopni banki v Sloveniji se lahko pridružite v štirih preprostih korakih: prenesite mBank@Net in sledite korakom, vnesite potrebne podatke, z agentom opravite videoidentifikacijo, izberite Net račun, račun za mlade, Osebni Plus račun ali Paket Komplet. Če boste kot nova stranka Nove KBM Osebni Plus račun prek mBank@Neta odprli do 31. decembra 2021, boste deležni dodatne ugodnosti - Nova KBM vam podarja 6 mesecev brezplačnega vodenja Osebnega Plus računa.

Zakaj je Net račun nekaj posebnega?

Posebnost Net računa je, da se plačilo s predplačniško kartico Visa izvede iz sredstev na ločenem predplačniškem računu, ki ste jih predhodno naložili. Kolikor naložite, toliko lahko porabite. Marsikdo Net račun uporablja za svoje spletne nakupe, primeren pa je tudi za stranke drugih bank, saj lahko enostavno preizkusijo vrhunske bančne storitve Nove KBM brez mesečnih stroškov vodenja računa. Se sprašujete, kako pregleden je Net račun? Zelo. Pretekla plačila in stanje na Net računu ter PIN-številko in druge podatke kartice, ki jih potrebujete za plačevanje, najdete v spletni in mobilni banki, kar pomeni, da so vam zmeraj pri roki. Poslujete torej povsem brezpapirno, za kar vam bo hvaležna tudi narava.

To še ni vse: na daljavo lahko opravite še veliko več

Ko odprete račun na Novi KBM, se udobje vašega poslovanja na daljavo samo še nadaljuje. Večino dnevnih bančnih storitev lahko opravite na daljavo, stranke Nove KBM pa najpogosteje na daljavo pregledujejo stanje na računu, plačujejo položnice, sklepajo varčevanja in depozite ter prenašajo sredstva med računi. Z uporabo mobilne banke mBank@Net lahko tako nove kot obstoječe stranke na daljavo sklenejo najbolj priljubljen paket v Novi KBM, Paket Komplet, seveda pa je svoj Osebni Plus ali Net račun mogoče povsem digitalno nadgraditi v Paket Komplet. V spletni banki Bank@Net lahko sklenete tudi potrošniški kredit Naprej, kar pomeni, da stranka vse, kar potrebuje za najem kredita, uredi kar prek svoje spletne banke. Kredit v višini do 30.000 € z dobo odplačevanja največ 7 let pa je odobren v nekaj minutah.













