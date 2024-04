Anketirani nekoliko manj kritični do dela vlade

V nadaljevanju preberite:

Stranke te dni večinoma predstavljajo, nekatere pa še sestavljajo liste svojih kandidatov, ki se bodo potegovali za devet mest v evropskem parlamentu. Kampanja do 9. junija in teme, ki bodo v njej prevladovale, utegnejo precej popestriti politično dogajanje v prihodnjih mesecih in koristiti tistim, ki bodo z njimi znali nagovarjati svojo volilno bazo.

Kdo bi slavil zmago, če bi bile jutri državnozborske volitve?

Kakšna je podoba lestvice politikov?

Kako zadovoljni so volivci z delom vlade?