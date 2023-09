Asta Vrečko, koordinatorica pred težko nalogo

Četudi se je ime 39-letne doktorice umetnostne zgodovine Aste Vrečko v kombinatoriki možnih kandidatov za koordinatorja stranke Levice pojavljalo že pred kongresom stranke, se sama vsaj sprva ni zdela zagreta za njen prevzem. Napovedovala je, da bo vnovič kandidirala za namestnico, kamor je bila izvoljena pred dvema letoma po tem, ko izzivalec Miha Kordiš in dotedanja namestnica Violeta Tomić nista dobila ustrezne večine v svetu stranke.

Tudi tokrat se je za kandidaturo odločila šele, ko je postalo jasno, da je večina članov na volitvah v svet pritegnila Kordišu z zahtevami po vodstvenih spremembah.

Sama meni, da jih lahko ponudi in kot kaže, ji je preko sveta pritrdil tudi večji del stranke, kjer pa po njenih besedah ni dileme glede programa stranke – tega je kot koordinator programske konference doslej leta pomagal krojiti njen partner Aleksander Sašo Slaček Brlek. »Smo protikapitalistična stranka, ki si prizadeva za ekološki in demokratični socializem. Za življenje in prihodnost, kjer bi vsi lahko živeli dostojno in od dela,« je med drugim navedla v Delovem podkastu Moč politike in napovedala, da bo stranka tudi po tokratnih razhajanjih izšla močnejša in bolj poenotena.

A prvič torej z njo na samem čelu stranke, k čemur se zdi, da je že s svojimi preteklimi potezami nehote pomembno prispeval prav Kordiš, njen protikandidat za koordinatorja, ki ga večina ni prepoznala kot voditelja in s katerim se poznata že iz študentskih časov. Oba sta namreč del stranke in njenih predhodnic že od samega začetka, pri čemer je bila Vrečko sprva bolj prepoznavna na lokalni ravni, četudi vseskozi vpeta v strankino delovanje na najvišji ravni. Na lokalnih volitvah leta 2018 je bila namreč izvoljena na mesto ljubljanske mestne svetnice.

Vrečko, ki je odraščala v Šentjurju, je kandidirala tudi na parlamentarnih volitvah – nazadnje v okraju Ljubljana Šiška 1 –, a s prejetimi 1074 glasovi oziroma 10,49 odstotka glasovi ni bila izvoljena za poslanko.

Ob politični karieri pa je nova koordinatorica Levice uspešno gradila tudi umetnostnozgodovinarsko v več visokošolskih izobraževalnih institucijah na področju kulture in umetnosti. Je docentka in znanstvena sodelavka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sodelovala je tudi pri številnih razstavah.

Tudi vodenje kulturnega resorja po vstopu Levice v vlado naj ne bi sprejela tako zlahka in najverjetneje jo prav zato njeni strankarski kolegi označujejo kot timsko ekipno igralko, ki zna prevzeti odgovornost in vodenje – morda celo bolje od svojega karizmatičnega predhodnika Luka Mesca, ki ji je izkazal podporo pri kandidaturi. Pričakovati je, da bo nadaljevala njegovo linijo vodenja, ki je stranko pripeljala v parlament in vlado, a pred njo bo zdaj morda še težja naloga – lahko stranko poenoti in jo po vstopu v vlado obdrži nad parlamentarnim pragom?