Bo pogoj PCT postal naša druga osebna izkaznica?

7.15 ZDA nameravajo kopensko mejo s Kanado in Mehiko odpreti po 21. avgustu



Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je v sredo sporočilo, da bo kopenska meja ZDA s Kanado in Mehiko ostala zaprta še najmanj mesec dni, ker pandemija covida-19 še vedno ogroža življenja in nacionalni interes ZDA. Zaprti bodo tudi prehodi na rekah in jezerih.



Odločitev ameriške vlade pomeni, da bo gibanje čez mejo do 21. avgusta omejeno le na nujna potovanja, tako kot je bilo vse od marca 2020.



Kanada je pred dnevi sporočila, da bo po 9. avgustu dovolila vstop v državo vsem Američanom in tistim z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA, ki so bili cepljeni proti covidu. Kot je napovedala, bo 7. septembra sprostila obiske tudi za državljane drugih držav, ki so bili cepljeni.



V ZDA in Kanadi so doslej uspešno cepili že okrog 50 odstotkov prebivalstva, v Mehiki pa doslej le 17 odstotkov.



7.00 Svetovalna skupina za covid-19 predlagala poostritev nadzora nad sistemom PCT



Predloga vlada na sredini seji sicer ni sprejela. A najbrž bo pogoj PCT prej ali slej postal realnost in pogoj za vstop na športne, kulturne in druge prireditve, če naj ostanejo dejavnosti in storitve v bodoče odprte. Trenutno imajo nadzor nad izponjevanjem pogojev PCT - preboleli - cepljen - testiran zdravstveni inšpektorji oziroma policisti.

