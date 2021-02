Bojana Beović prevzema vodenje Zdravniške zbornice

Danes ob 16. uri se bo začela konstitutivna seja skupščine Zdravniške zbornice Slovenije, na kateri bodo med drugim potrjevali mandat novoizvoljeni predsednici zbornice, infektologinji, ki je v zadnjem obdobju prepoznana kot vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje. Za vodstveni položaj sta se poleg nje, lani novembra , potegovali še sedanja predsednica zbornice, psihiatrinja in nekdanja varuhinja človekovih pravicin predsednica sekcije domskih zdravnikov v Združenju zdravnikov družinske medicineV drugi krog volitev sta se uvrstili Petkovičeva in Beovićeva, ki je bila močnejša za 448 glasov in tako decembra slavila zmago.Ni pa šlo brez zapletov. Predsednica Čebašek Travnikova je pozvala k neudeležbi na volitvah, ker je Beovićeva kot kandidatka uporabila računalniško domeno zdravniška-zbornica.si, s katere je poslala ustanovam, nacionalnim koordinatorjem in nekaterim drugim članom na njihove spletne naslove vabilo na volitve. O domnevnih nepravilnostih je obvestila volilno komisijo. Beovićeva je pojasnila, da je domeno zakupila legalno in transparentno pri spletnem ponudniku domovanje.com, kjer je priglašenih še več domen, ki vsebujejo besedi zdravniška in zbornica.Volilna komisija je sprejela sklep, da Beovićeva ni kršila kodeksa zdravniške etike in s tem ne poslovnika o delu skupščine, a sta dva od petih članov odstopila.Na današnji skupščini lahko razglasijo volitve za neveljavne, a skoraj ni verjetno, da se bo to zgodilo.