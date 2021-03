Če Počivalšek danes »zmaga«, opozicija ne bo odnehala

Nemir v koalicijski SMC se ne poleže. Vse več je zahtev po volilnem kongresu stranke, na katerem bi glasovali o novem vodstvu., podpredsednik stranke in glasni kritik potez predsednika, noče razkriti, ali je on tisti kandidat, ki bi se pomeril za podporo delegatov za vodenje stranke v prihodnje. Logično namreč je, da tisti, ki si želi volitev novega predsednika stranke, tega ne zahteva v prazno in torej tudi ima kandidata oziroma je morda celo sam kandidat za Počivalškovega naslednika.Po naših informacijah je sicer strankina »opozicija«, zbrana okoli vodje poslanske skupine, ki jo želi Počivalšek na tej funkciji zamenjati, a mu doslej še ni uspelo dobiti potrebnih pet glasov poslancev za to, odločena, da volilni kongres bo. Če ji s tem predlogom ne bo uspelo na današnji seji sveta stranke, bodo poskušali do volitev novega vodstva priti po drugi poti – kongres lahko zahteva namreč tudi tretjina članstva.Počivalšek je sicer včeraj v javnem pismu pozval k širši razpravi o prihodnosti Slovenije Na njegovo pisanje se je takoj odzvalin tako javno priznal razkol v stranki. Na twitterju je kot odziv namreč zapisal, da se bodo morali »s 'sopotniki' najprej pogovoriti o odpravi političnega vpletanja v tožilstvo in izvrševanju zakona, ki ga je glede financiranja Slovenske tiskovne agencije nedavno sprejel DZ in se ga še vedno ignorira«.Današnja seja sveta SMC je sicer tudi posledica vroče razprave na seji izvršnega odbora v četrtek, na katerem je prvak SMC postavil ultimat – ali se bomo poenotili in skupaj šli naprej, druga možnost pa je le razhod. Na vodstvo stranke so v zadnjih dneh prispela tudi pisma nezadovoljnih lokalnih odborov, med drugim hrastniškega. »Ni bil namen medijsko razčiščevati stvari, si pa želimo poglobljeno razpravo, zakaj je SMC premalo slišana v vladi in podlega pritiskom SDS,« je za Delo povedala nekdanja poslanka in predsednica lokalnega odbora SMC Hrastnik, od koder je na naslov vodstva stranke prišlo prvo od treh pisem – po pričakovanjih bo sledilo še kakšno –, v katerem je teren kritičen do poti, po kateri gre SMC. To na neki način daje prav in podporo »dežurnim kritikom« v poslanskih vrstah SMC, predvsem gre za trojko Igor Zorčič, Janja Sluga in, o kateri se ugiba, kako dolgo bo sploh še vztrajala v koalicijskih vrstah.Če bi se to dejansko zgodilo in bi trije najbolj nezadovoljni člani poslanske skupine SMC stranko dejansko zapustili, to sicer še ne bi pomenilo avtomatičnega padca vlade, saj bi imela v aktualni konstelaciji sil vlada še vedno 47 poslanskih glasov podpore. Ob glasovih poslancev Desusa predsednik vlade lahko namreč šteje še poslance Jelinčičeve SNS ter glasova predstavnikov narodnosti.