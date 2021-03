Cepljenje s cepivom AstraZenece se v Sloveniji nadaljuje

Začasno ustavljeno cepljenje v več državah

Američani nočejo posoditi cepiva Evropi V farmacevtskih tovarnah v ZDA je pripravljenih več deset milijonov odmerkov cepiva britansko-švedske farmacevtske družbe AstraZeneca, ki čakajo na rezultate kliničnih testov, medtem ko ga v državah, ki so to cepivo že odobrile, primanjkuje, poroča ameriški časnik New York Times.

V AstraZeneci so administracijo predsednika Joeja Bidna zaprosili, naj ameriške odmerke posodi Evropski uniji, kjer ima družba težave pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Britansko-švedsko podjetje namerava v prvem četrtletju leta EU dobaviti le dve tretjini dogovorjenih odmerkov. Ameriška administracija je za zdaj zavrnila prošnjo, še poroča NYT, ki se sklicuje na vire v ameriški vladi.

V Sloveniji se je cepljenje oseb starih od 18-64 let, s cepivom AstraZenece, s katerim zdaj cepijo tudi učitelje , začelo v drugem tednu februarja.Do 7. marca je bilo z enim odmerkom tega cepiva cepljenih 23.734, skupno pa je bilo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) prijavljenih 292-stranskih učinkov, od tega so poročali o 967 težavah. Največ od njih, kar 523 je bilo splošnih težav in sprememb na mestu aplikacije, 210 je bilo neželenih učinkov na živčevje, 78 na mišično skeletni sistem in vezivno tkivo.Do vključno 7. marca niso na NIJZ prejeli nobene prijave po cepljenju s cepivom proti covidu-19 AstraZenece, ki bi vsebovala resne neželene učinke/dogodke, kot so jih na primer opažali v Avstriji in drugod po Evropi.Evropska agencija za zdravila Ema je bila obveščena, da je danska zdravstvena uprava ustavila cepljenje s cepivom covid-19 AstraZenece. Za to so se odločili iz previdnosti, medtem ko poteka podrobna ocena poročil o krvnih strdkih pri ljudeh, ki so prejeli cepivo, vključno z enim primerom na Danskem, ko je oseba umrla. Nekatere druge države članice so tudi ustavile cepljenje s tem cepivom, je včeraj na spletni strani objavila Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke.Zapisali so še, da trenutno ne kaže, da bi bili ti dogodki posledica cepljenja, ki pri tem cepivu sicer tudi niso navedeni kot neželeni učinki. Stališče odbora za varnost zdravil PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) je, da koristi cepiva še naprej prevladajo nad tveganji in se lahko cepivo uporablja še naprej, medtem ko ocena primerov trombemboličnih dogodkov še poteka. PRAC že pregleduje vse primere trombemboličnih dogodkov in drugih stanj, povezanih s krvnimi strdki, o katerih so poročali po cepljenju s cepivom covid-19 AstraZenece.Število trombemboličnih dogodkov pri cepljenih osebah ni večje od števila, opaženega v splošni populaciji. Do 10. marca 2021 so pri skoraj petih milijonih oseb, cepljenih s cepivom covid-19 AstraZenece v EU, poročali o 30 primerih trombemboličnih dogodkov.Cepivo proti covidu-19 AstraZenece je sestavljeno iz drugega virusa (iz družine adenovirusov), ki je bil spremenjen tako, da vsebuje gen za izdelavo proteina bodice virusa sars-cov-2. Cepivo samo ne vsebuje koronavirusa in ne more povzročiti covida-19.Najpogostejši neželeni učinki cepiva proti covidu-19 AstraZenece so običajno blagi ali zmerni in se izboljšajo v nekaj dneh po cepljenju, poročajo uradne institucije.Bo cepljenje ustavljeno tudi pri nas?Na JAZPM so pojasnili, da lahko cepivo prepove le Ema, saj gre za centraliziran postopek, posamezne države pa lahko dajo cepivo na čakanje, če se tako odločijo. Pri nas se cepljenje zaenkrat nadaljuje, bodo pa strokovnjaki podrobno spremljali situacijo. Prav danes je bil na to temo sklican sestanek posvetovalne skupine za cepljenje na NIJZ. Informacije o tem, kaj so sklenili, bodo znane kmalu.