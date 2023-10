Delne zaposlitve na oba UKC ne vplivajo

V nadaljevanju preberite:

Delne zaposlitve in odpovedi delovnih razmerij, h katerim se zatekajo zdravniki v bolnišnicah po vsej Sloveniji, ne vplivajo na zdravljenje bolnikov v obeh univerzitetnih kliničnih centrih (UKC), pravijo v UKC Ljubljana in UKC Maribor. Obe univerzitetni ustanovi pa se soočata z dejstvom, da morata sprejemati noč in dan skozi vse leto najtežje in s tem najdražje bolnike iz vse države, pri čemer je UKC Ljubljana v bistveno težjem položaju, saj izvaja vrsto izjemno zahtevnih posegov, ki jih UKC Maribor in regijske bolnišnice ne. ZZZS je začel za najbolj zahtevne bolnike plačevati manj. Kako to vpliva na UKC?