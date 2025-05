Demokrati z reformno vizijo: manj ministrstev, več za mlade in proti korupciji

Stranka Demokrati, ki jo vodi dr. Anže Logar, ustanavalja Strokovni svet, ki ga bo sestavljalo 15 delovnih skupin. Te bodo hkrati njihova »podlaga za sestavo naslednje vlade«, kot so zapisali v sporočilu za javnost. V ospredju je celovita prenova vladne strukture, ki med drugim predvideva štiri ministrstva manj, večjo vsebinsko povezanost resorjev ter učinkovitejše upravljanje države.

Kot poudarja predsednik stranke Anže Logar, Demokrati v ospredje postavljajo konkurenčno gospodarstvo, varnost, mladim prijazno družbo ter odločen boj proti korupciji. Eden najodmevnejših predlogov je združitev gospodarstva in dela v eno ministrstvo, ki bo imelo podpredsedniško težo v vladi. Kot pravi Logar, bo ta povezava omogočila davčne razbremenitve, večjo fleksibilnost trga dela ter povečala konkurenčnost podjetij.

Posebno pozornost nameravajo nameniti mladim, ki pogosto po koncu šolanja odhajajo v tujino. Demokrati si prizadevajo, da bi Slovenija postala država priložnosti, zato predlagajo oblikovanje državnega sekretarja za demografijo in mlade v kabinetu predsednika vlade, ki bo skrbel za usklajevanje politik na tem področju.

Zaradi aktualnih varnostnih razmer in nezakonitih migracij Demokrati načrtujejo krepitev ministrstva za notranje zadeve in policije, ki bi imela širše pristojnosti za varovanje državne meje in varnosti državljanov. V okviru kabineta predsednika vlade bo varnost obravnavana še širše – od kibernetskih do prehranskih tveganj, za kar bo odgovoren poseben državni sekretar.

Stranka predlaga tudi racionalizacijo in združitev več resorjev, kot so okolje, prostor, zeleni prehod in kohezija, kar naj bi preprečilo dolgotrajne postopke in učinkoviteje črpalo evropska sredstva. Digitalizacija je med prednostnimi nalogami, zato predlagajo združeno ministrstvo za digitalizacijo in javno upravo, ki naj bi omogočilo boljšo storilnost javnega sektorja in preglednost zakonodaje.

Korupcija »rak rana trenutne vlade«

Korupcija je, po Logarjevih besedah, »rak rana trenutne vlade«, kar naj bi se najbolj zrcalilo v nesorazmernih cenah projektov – od menjave zelenice v Stožicah do prenove železniške postaje Jesenice. V odgovor Demokrati načrtujejo ustanovitev specializiranega tožilstva po vzoru hrvaškega Uskoka ter finančne policije po italijanskem modelu, nad delovanjem katerih bo bdel državni sekretar za boj proti korupciji.

Posebno mesto namenjajo tudi športu, ki ga želijo kot povezovalno vrednoto vpeljati v vse podsisteme družbe. Za to bo skrbel državni sekretar za šport.

Stranka je predstavila tudi novo strukturo ministrstev, med njimi: ministrstvo za družino in socialno pravičnost, ministrstvo za gospodarstvo in delo, ministrstvo za okolje, prostor, kohezijo in regionalni razvoj ter ostala klasična ministrstva, kot so za zdravje, izobraževanje, pravosodje, finance, obrambo, zunanje zadeve in kulturo in urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Z ambiciozno reorganizacijo in programskimi poudarki Demokrati jasno nakazujejo, da ciljajo na vodenje naslednje vlade, ob tem pa stavijo na strokovnost, učinkovitost in razvojno naravnanost. Njihov program predstavlja konkreten odgovor na mnoge izzive, s katerimi se sooča slovenska družba.