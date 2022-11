Z interventnim zakonom pokojnine dva meseca za 4,5 odstotka višje

Poslanci bodo danes zelo verjetno potrdili zakon, s katerim bo proračun zagotovil sredstva za 4,5-odstotno zvišanje pokojnin novembra in decembra ter kritje zvišanja stroškov v domovih za starejše, da se ti ne bi prelili v veliko zvišanje oskrbnin. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora ima na to veliko pripomb.

Z zakonom o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev zvišanja oskrbnin na področju socialnega varstva bo državna blagajna zagotovila nekakšen dodatek za upokojence, ki so ga poimenovali »povečani del prejemkov«. Izplačan bo v odstotkih glede na višino pokojnine in bo, kot piše v predlogu, v funkciji predčasne uskladitve pokojnin.

Redna uskladitev bo, kot določa pokojninska zakonodaja, februarja s poračunom za januar, in izračunana po predpisani formuli (60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in 40 odstotkov povprečne rasti cen osnovnih življenjskih potrebščin). Predvideno je, da bo približno 4,9-odstotna. Namen tega povečanja je izboljšanje socialne varnosti prejemnikov pokojnin in prejemkov na podlagi invalidnosti (razen dodatka za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro).

Z drugim delom zakona bo država zagotovila sredstva za kritje višjih plač zaposlenih po dogovoru s sindikati javnega sektorja in višjih stroškov zaradi vseh podražitev.

Po mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora (ZPS DZ) zakonske rešitve niso nedvoumne. V zvezi z določbami, ki urejajo povečan del prejemkov upokojencev, opozarja, da njihov namen ni jasen, navedbe pa so celo kontradiktorne. Gradivo ne vsebuje nobene analize in podatkov, na podlagi katerih je predlagatelj ocenil, da gre za potrebno zvišanje pokojnin in nadomestil, prav tako razlogov, zakaj naj bo to 4,5 odstotka.

Ker pokojnine ne prejemajo le najranljivejše skupine, temveč so nekatere tudi višje od povprečne plače, je po mnenju ZPS DZ treba pojasniti namen predloga zakona tudi z vidika, ali in zakaj se iz sredstev državnega proračuna vsem upokojencem namenja povečan del prejemkov, izražen v odstotkih njihove pokojnine, kar je relevantno tudi zato, ker do teh prejemkov niso upravičeni tudi drugi uporabniki državnega proračuna. Tako se, poudarjajo na ZPS DZ, postavlja vprašanje skladnosti določb z načelom enakosti, tudi zato, ker se prejeta sredstva ne bodo vštevala v dohodek pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Po mnenju kritikov bi bilo bolj smiselno, če bi bil povečan dohodek izplačan v nominalnem znesku, vsem enako, ali pa, da bi določili enkratni solidarnostni dodatek, ki bi bil obratno sorazmeren z višino pokojnine.