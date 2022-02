Doslej za samotestiranje 25,7 milijona evrov

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvi za izobraževanje in zdravje ocenjujeta, da je samotestiranje, ki ga učenci in dijaki v šolah izvajajo od 17. novembra lani, učinkovit ukrep, ker so tako šole ostale odprte. Država je lani in letos za samotestiranje otrok in mladostnikov plačala 25,7 milijona evrov.

Še vedno pa je doma 1498 otrok, ker njihovi starši niso dali soglasja za samotestiranje. Na vprašanje, kako je njim zagotovljena pravica do izobraževanja, na ministrstvu odgovarjajo, da so odgovornost prevzeli starši.

»Ukrep obveznega samotestiranja v vzgojno-izobraževalnih zavodih ocenjujemo kot učinkovit, saj omogoča hitro identifikacijo in izolacijo okuženih, kar pripomore k zagotavljanju varnega šolskega okolja in k temu, da šole ostajajo odprte,« odgovarjajo na ministrstvu za izobraževanje.