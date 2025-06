Država bi za oživitev Kanina namenila 30 milijonov evrov

Država bo za prenovo glavne krožne kabinske žičnice na Kanin namenila 30 milijonov evrov. To po besedah podpredsednika vlade Mateja Arčona izhaja iz pisma o nameri za oživitev smučišča Kanin, ki ga je danes potrdila vlada.

Kot je pojasnil Arčon, pismo vsebuje več pogojev, med drugim mora Občina Bovec za ta namen zagotoviti gradbeno dovoljenje za projekt ter vlagatelja in upravitelja naprav na smučišču. Skupna vrednost projekta je sicer ocenjena na 60 do 70 milijonov evrov.

»S tem smo izpolnili našo zavezo in dali zagon lokalni skupnosti, da pripravi vso potrebno dokumentacijo, ki jo bo pozneje prenesla na državo, da gremo v gradnjo glavne kabinske žičnice, ki je pomembna tudi za razvoj edinega visokogorskega smučišča v Sloveniji in hkrati za navezavo na sosednjo državo Italijo oziroma Furlanijo - Julijsko krajino,« je povedal Arčon.

»Zadovoljni smo, da je vlada vendarle potrdila pismo o nameri. Občina bo vsebino preučila in se odzvala tako, da bomo lahko zagotovili oživitev Kanina,« je povedal Milan Štulc iz Občine Bovec. Ta je v začetku tega meseca že objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za oživitev in prenovo smučišča Kanin. In sicer za rušenje obstoječe krožne kabinske žičnice in zgraditev nove, rušenje in zgraditev štirisedežnice Veliki Graben, posodobitev obstoječega električnega omrežja in dostopne poti ter za rekonstrukcijo obstoječe Restavracije Prestreljenik ter zgraditev garažne hiš ob vstopni postaji.

Trenutno se za vlaganja v Kanin zanimajo italijansko-ruski-švicarski partnerji družb CDC. Kot smo v Delu že poročali, so vlagatelji pripravljeni v petih letih v primorsko smučišče vložiti 105 milijonov evrov.