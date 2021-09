Dvomljiva koristnost samotestiranja

V nadaljevanju:

V ponedeljek je presenetilo pojasnilo ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, da se morajo samotestirati tudi zaposleni, ki delajo na domu.



Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za omejitev širjenja okužb z virusom sars-cov-2 določa, da morajo vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost, za čas opravljanja dela izpolnjevati pogoj PCT. Delavci, ki delajo doma, torej niso izjema in se morajo, če pogoja ne izpolnjujejo, enkrat na teden in v enakih presledkih samotestirati. Omenjeni odlok ne predvideva, da bi bila odgovorna oseba delodajalca navzoča pri izvajanju samotestiranja, prav tako ne, da bi vpogledala v rezultat testa. Koliko bo torej samotestrianje pripomoglo k zajezitvi širjenja epidemije?