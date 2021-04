Eni za doto, drugi za oslovsko klop

V nadaljevanju preberite:

Pred današnjim posvetom in kolegijem predsednika državnega zbora – vnovičen poskus zamenjavese napoveduje v tem ali prihodnjem tednu – kompromisa koalicije in opozicije glede razreza v parlamentarnih delovnih teles včeraj še ni. »Vedno se lahko pogovarjamo, a verjetno ne bomo izvedeli čisto nič novega,« pravi, vodja poslanske skupine SMC, ki se je razpolovila in ima zato menda kar 12 mest v parlamentarnih delovnih telesih preveč.Večina drugih koalicijskih sogovornikov prizna, da bo problem odhoda poslancev SMC in Desusa v poslansko skupino nepovezanih treba rešiti, a bi v zanje ključnih parlamentarnih odborih še vedno radi ohranili večino. Za nadaljnjo operativnost koalicije se zdi to ključno tudipredstavniku italijanske manjšine, ki na današnjem posvetu pričakuje tudi približevalni koalicijski predlog. Tega bo najverjetneje podprl.Vprašanje pa je, ali bodo vanj privolili v opoziciji, ki je prejšnji teden, ko SDS, NSi, SMC, Desus, SNS in manjšinska poslanca nepovezanim niso omogočili članstva v parlamentarnih delovnih telesih , opozarjala na majanje temeljev demokratičnosti in celo razmišljala o popolni obstrukciji. »Razmerje med številom mest koalicije in opozicije predstavlja matematični izračun, ravno tako pripadajoče število mest poslanskim skupinam. Zato je razrez nesporen in tudi skladen z dosedanjo parlamentarno prakso,« je predlog na mizi komentirala, vodja nepovezanih. Kot poudarja, je članstvo v delovnih telesih pogoj za izvrševanje pasivne volilne pravice, saj delo v odborih poteka do vključno druge obravnave v zakonodajnem postopku.Za razliko od vodje poslancev SMC, ki bi trem prestopnikom raje kot članstvo namenil »oslovsko klop«, pa vodja poslancev Desusanapoveduje, da bodo, ki je skupaj s Slugo,inustanovil skupino nepovezanih, dali »doto« in mu odstopili mesta v treh parlamentarnih odborih, in sicer za izobraževanje, kulturo in odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. »Skladno s tem dogovorom bomo tudi glasovali,« je napovedal Jurša, ki ga bo danes nadomeščal eden od poslanskih kolegov.Da bi Desus skupaj z LMŠ, SD, Levico, SAB in nepovezanimi, ki so zahtevali današnje ponovno odločanje, preglasovali koalicijo skupaj s SNS, se zdi sicer malo verjetno, saj se z Janševo vlado poslanci Desusa o ključnih stvareh usklajujejo.