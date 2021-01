Franc Jurša: poslanci Desusa poenoteni

Člani poslanske skupine Desusa smo se poenotili, da bomo še naprej delovali v eni poslanski skupini, je povedal njen vodja. O tem, ali bodo v prihodnje opozicija ali bodo sodelovali s koalicij o , se po njegovih besedah niso pogovarjali. O odprtih vprašanjih, tudi prihodnjem delovanju, se bodo pogovorili z vodstvom stranke.Člani poslanske skupine Desusa so se namreč na današnji seji poslanske skupine pogovarjali tudi o prihodnjem delovanju stranke.Jurša je v izjavi za medije po seji povedal, da so se dogovorili, da bodo v poslanski skupini delovali vsi poslanci dosedanje poslanske skupine. Poudaril je, da je v poslovniku DZ in poslovniku poslanske skupine opredeljeno, kdo je njen član. Poslanca Roberta Polnarja so namreč izločili iz stranke . »Robert Polnar ni dal odstopne izjave in je še vedno, na nek način, član poslanske skupine,« je dejal Jurša.Poslanecje sicer danes dejal, da imajo v stranki tri struje. Glede tega je Jurša danes povedal, da sam ne bi govoril o strujah, ampak o različnih razmišljanjih.»Danes smo poskušali poenotiti naša stališča. Uspeli smo se poenotiti na tej točki, da bomo še naprej delovali skupaj v poslanski skupini in da bomo opravili pogovor z vodstvom stranke, da si predstavimo posamezna stališča. Nekatera stališča poslanske skupine se pač razlikujejo od stališča vodstva stranke. Mislim, da z dialogom lahko to tudi uskladimo,« je povedal.Glede napovedanega pogovora z vodstvom stranke je pojasnil, da imajo precej odprtih vprašanj. Vsebine teh pa danes ni želel komentirati.Na vprašanje, ali je glavna dilema, ali naj poslanska skupina z dosedanjo vlado sodeluje na podlagi posebnega sporazuma ali naj bo del opozicije, pa je Jurša odgovoril, da se o tem danes niso pogovarjali. »O tem vprašanju bomo verjetno spregovorili z vodstvom stranke,« je dodal.Po njegovih besedah pa poslanci Desusa danes tudi niso razpravljali o morebitni novi vložitvi konstruktivne nezaupnice.