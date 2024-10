Golob žanje dividende za zamenjavo vohunov

V nadaljevanju preberite:

Premier Robert Golob se bo danes v Beli hiši v Washingtonu sestal z odhajajočim ameriškim predsednikom Josephom Bidnom. Prvi obisk slovenskega predsednika vlade po skoraj dveh desetletjih v ZDA je rezultat slovenskega sodelovanja pri zamenjavi ruskih vohunov.

Robert Golob se bo na delovnem obisku v Beli hiši mudil le dva tedna pred ameriškimi volitvami, ko bo znan naslednik Josepha Bidna. Slovenski diplomaciji, predvsem slovenskemu veleposlaniku v ZDA Iztoku Mirošiču, ki je najbolj zaslužen za pomemben obisk, je uspelo v zadnjem trenutku na agendo odhajajočega ameriškega predsednika spraviti obisk slovenskega premiera.

Če je bil interes države in predsednika vlade Roberta Goloba to, da obišče Belo hišo, je ključni ameriški interes v Sloveniji, da podjetje Westinghouse gradi tudi drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Za to si ameriška diplomacija prizadeva že desetletje in pol.

Po naših informacijah naj bi vsi ameriški veleposlaniki v Sloveniji slovenskim politikom v zasebnih pogovorih razlagali, da bi bil največji uspeh njihovega mandata v Sloveniji, če bi jim uspelo, da bi bilo za gradnjo Jeka 2 izbrano podjetje Westinghouse.

»Če že imamo eno Westinghousovo jedrsko elektrarno, je ta v določeni prednosti že zato, ker to tehnologijo poznamo,« je septembra v pogovoru za Delo priznal državni sekretar v premierovem kabinetu Vojko Volk.