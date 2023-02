Kaj pomeni zadržanje novele zakona o RTV Slovenija?

Kot smo poročali v četrtek, so ustavni sodniki s petimi glasovi za (Matej Accetto, Marko Šorli, Klemen Jaklič, Rajko Knez in Rok Svetlič, poročevalec v tem primeru ) in tremi proti (Špelca Mežnar, Katja Šugman Stubbs in Neža Kogovšek Šalomon) sprejeli zadržanje novele zakona o RTV Slovenija. To so z ustavnega sodišča danes tudi uradno sporočili.

Začasno so zadržali zgolj izvrševanje tistih prehodnih določb novele, ki urejajo končno konstituiranje Sveta in posledično drugih novih organov RTV Slovenija (prvi, drugi, četrti in peti odstavek 23. člena ter 24. in 25. člen). »S tem je ustavno sodišče zagotovilo, da je v času do končne odločitve ustavnega sodišča urejeno vodenje, poslovanje in nadzor RTV Slovenija v obsegu in pod pogoji, ki jih določajo drugi, tretji in četrti odstavek 22. člena ter 26. člen ZRTVS-1B, ter da lahko tečejo postopki imenovanja (novih) članov Sveta na podlagi 5. in 6. člena ZRTVS-1B, hkrati pa je zadržalo dokončno uveljavitev nove ureditve,« so še zapisali.

A Špelca Mežnar je v odklonilnem ločenem mnenju opozorila, da bi po tem sklepu RTV Slovenija lahko ostal brez delujočih organov, saj ustavni sodniki niso ustavili konstituiranja novega Sveta RTV Slovenija. »Sedmi člen ZRTVS-1B (novi 18. člen), ki ni zadržan, določa, da je svet konstituiran, ko so v Uradnem listu objavljeni sklepi o imenovanju oziroma izvolitvi večine vseh članov sveta. Ker sklep o zadržanju izrecno predvideva, da postopki imenovanja novih članov Sveta tečejo dalje (zadnji stavek točke 25), bo novi Svet veljavno konstituiran tistega dne, ko bo v Uradnem listu objavljen sklep o imenovanju (izvolitvi) vsaj devetega člana/ice. Ali to pomeni, da bosta od tega trenutka dalje obstajala dva sveta – bivši Programski svet in novi Svet RTV? Ne. Drugi odstavek 22. člena ZRTVS-1B, ki ga Ustavno sodišče prav tako ni zadržalo (in zato velja), zagotavlja pravno podlago za delovanje Programskega (in Nadzornega) sveta le, dokler ni konstituiran novi Svet. V trenutku konstituiranja novega Sveta bo torej obstajal novi Svet, ki zaradi začasne odredbe Ustavnega sodišča ne bo smel delovati (izvajati svojih nalog), stari Programski in Nadzorni svet pa bosta ostala brez pravne podlage za svoje delovanje. Javna RTV se bo torej znašla v situaciji, ko razen v. d. direktorjev ne bo imela delujočih organov. Močno dvomim, da je bil to namen izglasovanega sklepa,« je še zapisala.

Podvomila je tudi v nerealno in naivno pričakovanje, da bo ustavno sodišče hitro odločilo o sami ustavnosti – zadevo naj bi obravnavali absolutno prednostno –, saj so zgolj za odločitev o zadržanju potrebovali skoraj dva meseca.