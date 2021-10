Za Hojsa očitki o pretirani uporabi prisilnih sredstev neutemeljeni

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Začuden, ker ni bilo pridržanih več ljudi

Zadnjih podatkov glede pridržanih nima

Očitki, da je bila uporaba prisilnih sredstev na torkovih protestih pretirana , so po besedah notranjega ministraneutemeljeni. Minister je delo policije na protestih pohvalil. Po njegovih besedah policijska obravnava organizatorjev protestov poteka in verjame, da bodo tokrat postopki pripeljali do ustreznih zaključkov.»Žalosti me, da smo bili spet priča vandalizmu, primitivizmu in razgrajanju, uničevanju lastnine po ljubljanskih ulicah,« je o torkovih protestih v Ljubljani dejal minister v izjavi ob robu seje odbora DZ za notranje zadeve. Pri tem je pohvalil delo policije, posebej v teh dveh dneh, ko je vlada tudi aktivirala določene zakonodajne možnosti, da zagotovi varnost za vse udeležence vrha EU.Dodal je, da je bila gotovo pri tako velikem dogodku oziroma kršitvah storjena tudi kakšna napaka, očitki o pretirani uporabi prisilnih, plinskih sredstev pa so po njegovih besedah popolnoma neutemeljeni. Ko je zvečer obiskal operativno-komunikacijski center, ga je začudilo, da ni bilo pridržanih več ljudi, glede na to, kaj se je dogajalo v Ljubljani.»Vodni top je bil uporabljen le na tistih delih, kjer je šlo za eklatantno kršenje javnega reda in miru, po mojem mnenju celo za kazniva dejanja,« je izjavil minister.Po Hojsovih navedbah policijska obravnava organizatorjev protestov poteka in, kot mu je znano, tokrat v polni meri sodeluje tudi tožilstvo. Verjame, da bodo tokrat »stvar tudi v tem procesnopravnem postopku pripeljali do ustreznih zaključkov«.Zadnjih podatkov glede pridržanih nima, je pa prepričan, da so vsi postopki legalni in zakoniti, in če je kdor koli v priporu, je v skladu z zakonodajo.Sicer pa je Hojs zatrdil, da v svojih izjavah prejšnji teden ni kritiziral dela policije. Povedal je, da je ta vse do trenutka, ko bi morala preprečiti nasilni vdor na ljubljansko obvoznico, delo dobro opravila, ta del pa je bil izveden neustrezno.Glede tuje delegacije, ki se je ta torek znašla v primežu protestnikov, pa je dejal, da je delegacija zamujala in je policija uporabila rezervno varianto. Vse pa se je izteklo, kot se je moralo.